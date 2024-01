10 Romantische en unieke cadeaus om je partner te verrassen

Weet je (nog) niet wat je je partner dit jaar met Valentijnsdag cadeau gaat doen? Dan hebben wij wel een aantal ideeën voor een leuk valentijnscadeau voor hem voor je. Die hebben allemaal hetzelfde uitgangspunt: het zijn cadeaus waaruit jouw liefde voor hem blijkt omdat hij ziet dat je erover gedacht hebt en iets hebt uitgezocht dat speciaal voor hem is, sterker nog: helemaal op zijn persoon is toegespitst. We hebben het hier, je begrijpt het misschien al, over gepersonaliseerde cadeaus. Het zijn de leukste cadeaus voor de meest romantische dag van het jaar!

10 Romantische valentijnscadeaus om je partner te verrassen

Tegenwoordig kun je van alles en nog wat laten personaliseren. We hebben een tien persoonlijke cadeaus voor hem uitgezocht. Om je partner mee te verrassen. Ze zijn allemaal online te vinden. Kijk maar eens welk cadeau het beste bij jouw partner past!

#1 Gigantische chocoladereep met jouw foto en een persoonlijke boodschap

Houdt hij van chocola? Verras je vent dan met een megagrote chocoladereep met jullie foto en een persoonlijke boodschap. Schot in de roos!

#2 Fleecedeken met jouw foto erop

Samen lekker warm chillen op de bank? Verwen hem met een fleecedeken met een foto van jezelf – of jullie beiden – erop. Een warmere knuffel kun je hem niet geven!

#3 Een gepersonalieerd keukenshort

Is je partner een keukenprins dan is een schort met jouw of jullie foto erop natuurlijk een fantastisch cadeau. Passender kan niet.

#4 Een toilettas met zijn naam erin gegraveerd

Reist hij veel, dan komt een toilettas altijd van pas. Leuker nog is het als je zijn naam erin laat graveren. Ja, dat kan tegenwoordig ook.

#5 Borrelplank met zijn naam of een liefdesboodschap

Zijn borrelhapjes zijn ding, dan doe je hem vast een plezier met een borrelplank met een tekst gravure waarmee je hem de liefde verklaart :-) Persoonlijker kan het niet.

#6 Wijnglazen of een wijnfles met naamgravure

Houd jij vriend of man wel van een wijntje op zijn tijd, dan kun je ook denken aan gegraveerde wijnglazen. Twee natuurlijk! Om samen op de liefde te proosten.

#7 Koffer met jullie foto

Wil je echt groots uitpakken (of beter gezegd: inpakken!), denk dan aan een koffer met daarop een foto van jou of jullie beiden. Zo reis je altijd met hem mee. Bovendien vindt hij zo’n gepersonaliseerde koffer op de loopband van het vliegveld heel gemakkelijk terug.

#8 Een kaart met een persoonlijke videoboodschap

Wonen jullie niet samen en wil je je Valentijn verrassen met een kaart, denk dan eens aan een kaart met video. De videoboodschap neem je zelf op en verzend je met een leuke kaart.

#9 Luxe badjas met zijn eigen naam

Een heel geslaagd, stoer en mannelijk cadeau is nog altijd een dikke, luxe badjas. Maak hem blij met een supercool exemplaar met zijn naam erop.

#10 Portemonnee met eigengemaakt ontwerp

Wil je hem iets geven dat hij altijd bij zich draagt, dan is een portemonnee natuurlijk the way to go, natuurlijk weer met een persoonlijke twist, zoals een naamgravure of een lieve boodschap.

Kortom, genoeg ideeën voor een valentijnscadeau voor hem waar je zijn hart mee steelt.