Het is nu het moment voor total white looks

Ben jij ook een fan van witte kleding? Leef je dan uit in de total white looks voor zomer 2022. Het is nu het moment om met deze modetrend te experimenteren.

Total white looks op de catwalk van Fendi lente zomer 2022. Photos courtesy of Fendi

Het zit erin geheid: alleen in de zomer kleden we ons in het wit. Hoewel de mode deze regel allang verlaten heeft, voelt het nog steeds goed. Dus waarom zouden we er niet aan toegeven? Het is juni. Haal die witte looks maar tevoorschijn!

Total white looks voor zomer 2022. Photo courtesy of Dior Cruise 2022

Draag wit op wit. Leef je uit in deze niet-kleur die licht en luchtig is, en de kleur van de hoop. Een niet-kleur die we met zee, blauwe luchten en zonneschijn associëren, maar die – laten we dat niet vergeten – bij felle zon soms minder geschikt is dan donkere temperaturen, omdat wit, zeker als we ‘m in zomermaterialen dragen, je huid minder goed beschermt tegen de schadelijk invloed van de zon.

Total white looks voor zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

Of wit ook daadwerkelijk minder warm is in de zon valt ook nog te betwijfelen. Uit onderzoek blijkt dat wit meer straling doorlaat dan donkere (niet)kleuren als zwart. Uiteindelijk zou wit in de zon dus zelfs warmer kunnen zijn. Daar staat tegenover dat wit lichtreflecterend is terwijl zwart de warmte absorbeert, maar die wel weer minder snel aan de huid afgeeft. Het verhaal is dus niet zwart-wit zullen we maar zeggen. Zowel voor lichte als donkere kleuren valt in de zomer iets te zeggen.

Maar terug naar wit en de total white looks omdat we daar gewoon blij van worden. Deze zomer is de modetrend: onberispelijk wit, Witte-Reus-wit, tandpastawit, noem het zoals je wilt.

Total white looks voor zomer 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Verder kun je je total white look op verschillende manier creëren. Het meest simpel is een lange witte jurk. In de modecollecties voor zomer 2022 komen we mooiste ontwerpen tegen. Fris witte jurken met broderie, romantische witte jurken met stroken, slank afkledende jurken met cut-out details. Haal er witte of naturel lederen mode accessoires bij en klaar ben je.

Voor een meer geklede look kun je denken aan een smetteloos wit broekpak of een jaren ’60 mantelpakje. Heel geschikt en up-to-date zijn ook de tennisjurkjes die weer terug in de mode zijn.

En dan kun je natuurlijk ook altijd nog zelf je eigen total white looks samenstellen. Houd je van een minimalistische look, kies de items in hetzelfde materiaal. Houd je wel van wat beweging en diepte, kies dan vooral verschillende texturen. Denk ook aan looks als een witte spijkerbroek met een witte crop top en/of een wit spijkerjasje. Juist omdat het qua kleur niet kan misgaan, kun je alle kanten op.

Wat je ook draagt, er is wél één voorwaarde aan verbonden: je witte outfit moet onberispelijk, vlekkenloos wit zijn!

