In de zomer moet je je huid niet alleen beschermen voordat je de zon in gaat, maar ook verzorgen na het zonnen. Daar is after sun crème voor.

Waarom aftersun crème niet mag missen in je skin care routine

De zomer is het seizoen van zon, zand en zee, maar het kan ook het seizoen zijn van verbranden, uitdroging en vroegtijdige veroudering van de huid. Het is belangrijk om je huid tegen de zon te beschermen met zonnebrandcrème vòòr blootstelling aan de zon, maar het even belangrijk om je huid nà blootstelling aan de zon te verzorgen. Dit is waar aftersun crème om de hoek komt kijken.

In dit artikel bespreken we de voordelen en het belang van een specifieke crème na blootstelling aan de zon, de ingrediënten die een dergelijke crème moet hebben, en hoe en wanneer deze te gebruiken.

Wat doet een aftersun crème?

Een aftersun crème is een product dat speciaal is samengesteld om de huid na blootstelling aan de zon te kalmeren en te hydrateren. Blootstelling aan de zon kan de huid op vele manieren beschadigen: de huid droogt uit, er kunnen ontstekingen ontstaan en blootstelling aan de zon kan de productie van vrije radicalen bevorderen met als gevolg vroegtijdige veroudering van de huid. Een aftersun crème helpt de huid te herstellen en te beschermen tegen schade door de zon.

Waarom is het belangrijk een specifieke crème te gebruiken na blootstelling aan de zon?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om je na een dagje in de zon met je dagelijkse lichaamscrème in te smeren, is het om verschillende redenen belangrijk om een specifieke crème voor na het zonnen te gebruiken. Ten eerste zijn after-sun crèmes samengesteld om de huid te kalmeren en te hydrateren, en dat is precies wat de huid nodig heeft na blootstelling aan de zon. Ten tweede bevatten dit soort crèmes vaak ingrediënten die zonschade kunnen helpen herstellen, zoals antioxidanten en ontstekingsremmers. Tot slot kunnen ze helpen de bruine kleur te verlengen, omdat ze kunnen voorkomen dat je huid schilferig wordt.

Welke ingrediënten moet een aftersun crème bevatten?

Als je een aftersun crème kiest, zoek dan naar producten die ingrediënten bevatten waarvan bekend is dat ze de huid kalmeren en hydrateren, zoals aloë vera, kokosolie en sheaboter. Deze ingrediënten kunnen ontstekingen helpen verminderen en de genezing van verbrande huid bevorderen. Ga ook op zoek naar producten die antioxidanten bevatten, zoals vitamine E en groene thee-extract, die de huid kunnen helpen beschermen tegen vrije radicalen en veroudering tegengaan.

Hoe gebruik je een aftersun crème?

Aftersun crème moet worden aangebracht na het douchen of baden, wanneer de huid schoon en droog is. Breng een ruime hoeveelheid crème aan op de blootgestelde zones, zoals het gezicht, de armen en de benen, en masseer de huid zachtjes in. Besteed bijzondere aandacht aan bijzonder droge of gevoelige zones, zoals je gezicht, schouders, decolleté (altijd een heel gevoelige zone) en rug. In geval van zonnebrand breng je de crème voorzichtig aanbrengen. Wrijf de crème niet (hardhandig) in de huid want dan zou je de huid nog wel eens extra kunnen schaden.

Wanneer gebruik je een aftersun crème?

Aftersun crème moet worden gebruikt na elke langdurige blootstelling aan de zon, of je nu bent verbrand of niet. Zelfs als er geen zichtbare tekenen van zonschade zijn, kan de huid uitgedroogd of ontstoken zijn en het gebruik van een aftersun crème kan helpen de huid te kalmeren en te beschermen. Het is vooral belangrijk om een aftersun crème te gebruiken als je een lichte huid hebt of gevoelig bent voor zonnebrand omdat je huid dan gevoeliger is voor schade door de zon.

