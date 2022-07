Een goede kapper moet goed communiceren. Dat is wat kappers in interviews mij altijd vertellen. Maar is dat genoeg?

Over baby lights, balayage en goede kappers gesproken. Foto ADVERSUS

Eens vroeg ik een bekende kapper in Milaan: ‘Waar komen de kapseltrends vandaan?’ Dat was voor een interview over de allernieuwste haartrends voor het komende seizoen. ‘Ik,’ zei ze. ‘Ik.’ Ik weet nog hoe ik schrok van dit antwoord.

We zaten duidelijk niet op één lijn. Ik ben van mening dat we de nieuwste haarmodes aan verschillende invloeden te danken hebben: aan de Vips en sterren, aan tv-series, fashion catwalks, social media en, last but not least, de streetstyle. Gooi al deze ingrediënten in de mixer en je krijgt een idee van de actuele haartrends.

Je zou kunnen zeggen: als je antwoord op je vraag al weet, waarom vraag je het dan. Dat is omdat er momenten zijn waarop bepaalde factoren meer invloeden hebben, of waarop bepaalde tv-shows of sterren bijzonder hot zijn, en dan vind ik het altijd leuk om namen te horen. En natuurlijk is mijn volgende vraag ook altijd: wat zijn de trends op dit moment?

Maar een kapper – in dit geval kapster – die helemaal doet wat hij – in dit geval zij – mooi vindt, dat lijkt mij niets. Zoals ook een kapper die alleen maar doet, wat ik aandraag. Dat vind ik ook niets.

Uiteindelijk zijn we dan toch weer terug bij: communiceren. Goed naar elkaar luisteren, goed overleggen, van beide kanten informatie aandragen en die naast elkaar leggen. Dat maakt van een kapper een goede kapper.

Vorige week heb ik eindelijk zo’n goede kapper gevonden. Mijn high lights die ik altijd superfijn laat zetten, waren flink uitgegroeid en moesten worden bijgewerkt. Zoals altijd vroeg ik om de uitgroei bij te werken met super, superfijne high lights. Baby lights heten die, zoals mij al zo vaak in interviews met hair stylisten is verteld.

Op dat woord ging hij niet in, maar hij nadat hij aandachtig had geluisterd, vatte hij mijn verhaal in zijn woorden nog een keer samen: ‘Dus je wilt een verfijnd effect, heel natuurlijk? En het mag wel een beetje donkerder bij de haarwortels zodat je niet snel uitgroei krijgt?’

‘Ja, dat is het.’

‘Oké, dan ga ik het allemaal van donker naar licht mooi laten vervagen.’

Toen hij even later met het eerste folie begon, zag ik dat hij de haartjes niet met een puntkam ging scheiden, zoals je dat bij highlights/babylights doet, en natuurlijk vroeg ik hem er direct naar. Misverstanden, zeker bij de kapper, moet je onmiddelijk tackelen.

‘Wat jij wilt, ga ik bereiken met balayage,’ zei hij. ‘Wees er maar gerust op.’

Ik besloot om over te geven. Tijdens het intake gesprek had ik het idee gekregen dat hij wist waar hij het over had.

Terwijl hij aan het werk was, vroeg ik nog wat hij van een pony vond. Ik vertelde hem dat ik als het op pony’s aankomt, altijd, zeg maar, op de wip zit. Wel, niet, wel, niet. Ik voelde het die middag kriebelen om het wél te doen, ook al kom ik net van een pony.

‘Niet doen,’ zei hij beslist. Daarmee was ook voor mij de kous af.

Om kort te gaan: een goede kapper is voor mij iemand die aandachtig luistert, die naar het resultaat dat je wilt bereiken toewerkt, die je uitlegt wat hij doet zodat je er ook echt vertrouwen in hebt (en niet òp van de zenuwen op het puntje van je kapperstoel zit). Maar een goede kapper is vooral ook iemand die niet klakkeloos doet wat je vraagt maar ook zijn eigen mening heeft, en achter zijn eigen technieken staat. In dit geval voor mij dus eens een keer geen, zoals altijd, babylights, maar balayage. En geloof me, het is de eerste keer dat ik blij van de kapper thuiskwam en er dagen daarna nòg dolblij mee ben.