Dit zijn de nieuwste jassentrends voor winter 2022 2023

Als we meer willen weten over de nieuwste jassentrends voor het komende winterseizoen, dan kijken we natuurlijk eerst naar jassenkoning Max Mara.

Photo courtesy of Max Mara

Eén van de eerste aankopen voor het komende winterseizoen waar je – ook al is de zomer nog maar net begonnen – alvast je gedachten over kunt laten gaan, is je nieuwe winterjas. Ten eerste omdat er in de uitverkoop winterjassen te vinden zijn die nog steeds aan de allernieuwste jassentrends voor 2022 2023 voldoen (maar dan moet je die trends natuurlijk wél kennen); ten tweede omdat je winterjas de basis van je nieuwe wintergarderobe is. Dus die moet je goed kiezen.

Maar waar te beginnen? Wij zouden zeggen: kijk voor inspiratie eerst eens naar Max Mara. Dit Italiaanse modehuis staat bekend om zijn jassen. Als je de jassentrends op de catwalk van dit maison in kaart brengt, begin je al een eerste beeld van de allernieuwste mode te krijgen.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens. We lopen je er even doorheen.

Lang en oversized

Photo courtesy of Max Mara

Het eerste dat opvalt, is de grote hoeveelheid lange, bijna floor-sweeping jassen. Met andere woorden: de winterjassen voor 2022 2023 zijn XL lang.

Een tweede ding zijn de volumes. Die zijn groot. Oversized blijft de trend. Ook blijven we power shoulders zien. We gaan deze winter dus wederom niet onopgemerkt door het leven.

Lange, ruime winterjassen zijn dus een trend. Doublebreasted, met een enkele rij knopen, al dan niet met revers, met grote steekzakken, met tressen op de schouders. Alle klassieke elementen zijn aanwezig.

Teddyjassen

Photo courtesy of Max Mara

Daarnaast is ook de teddyjas, lang en volumineus, weer van de partij. Max Mara komt zelfs met hele teddy outfits. Behalve teddymantels, komt Max Mara ook met een korte teddyjas met elastische boord in de taille.

Weinig halflang of kort

Photo courtesy of Max Mara

Qua middenlengte is er maar weinig op de catwalk te zien. Een enkele halflange teddy en verder een wat langer leren jack in een kanariegele kleur.

Puffercoats

Photo courtesy of Max Mara

Een andere trend die we al jaren zien, is de puffercoat. Ook die is weer superlang. Steeds weer zien we een klassieke basis met een moderne twist.

Twee jassen over elkaar

Photo courtesy of Max Mara

Nog iets anders dat we vorig jaar al zagen, is: twee jassen over elkaar. Met een power puffercoat over een riante teddyjas kun je de meest Siberische temperaturen aan.

Monochrome looks

En dan gaat Max Mara nog steeds graag voor monochrome looks, dus kleur op kleur. Dat is vast ook iets om mee te nemen op het moment dat je tot de aankoop van je nieuwe winterjas overgaat. Stem de kleur af op de kleur die het meest in jouw garderobe voorkomt.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens doe en alvast ideeën op.