Laat die badmodetrends voor zomer 2022 maar even voor wat ze zijn… Focus liever op de pasvorm van je badkleding. Welk badpak of welke bikini past bij jouw figuur?

Badmode. Vind de juiste badkleding voor jouw figuur! 9x Tips

De badmodetrends voor lente zomer 2022 mogen dicteren wat ze willen, maar waar het om gaat, is dat wij goed voelen in onze bikini of badpak. Hoe anders zijn wij daarin dan mannen. Mannen houden in de regel van vormen en rondingen en kijken niet naar details. Wij vrouwen letten op elk detail en kunnen ons in onze bikini of badpak behoorlijk ongemakkelijk voelen. Die paar kilo’s teveel en die vetrolletjes die er eigenlijk niet hadden moeten zitten, zijn duidelijk ONS probleem.

Er een oplossing voor: we moeten op zoek naar die bikini of dat badpak dat ons goed doet voelen. Met andere woorden, die badkleding die ons zelfverzekerd maakt en de schoonheidsfoutjes die we in ons lichaam hebben opgemerkt zo veel mogelijk camoufleert. En dat is zeker geen onmogelijke opgave. Met wat regeltjes en handigheden kom jij deze zomer op je allerbest voor de dag.

VIND HET JUISTE BADPAK OF DE JUISTE BIKINI VOOR JOUW FIGUUR

1. Algemene tip

In de regel geldt: alles wat te strak zit, is niet goed. Als de bikinirand van je broekje in je vlees snijdt, dan oog je dikker dan je bent. Badkleding mag natuurlijk ook niet te groot zijn (anders wordt vooral zwemmen bijna onmogelijk) maar pas vooral ook op voor te strakke badkleding.

2. Slappe huid

Voordat we op lichaamsvormen en rondingen ingaan, nog een tip voor die zones waar de lichaamshuid niet al te strak meer is. Die zones moet je dus vooral niet accentueren. Is de huid van je nek niet meer strak als je zou willen, ga dan niet voor een topje met bandjes die je achter in je nek strikt maar eerder voor rechte banden die van voor naar achteren lopen. Is je buik niet meer zo strak als vroeger, ga dan voor een badpak (echt, het is geen concessie!) of een midkini (een broekje met hoge taille). Een slimme vrouw is een mooie vrouw!

3. Te mager

En dan nu wat meer over de lichaamsvormen. Laten we beginnen met die vrouwen die zich te mager vinden (ja, die heb je ook!) of die behept zijn met een jongensachtig figuur. Je kunt je lichaam op verschillende manieren ‘shapen’. Een push-up bh is ideaal om grotere borsten te creëren (zo je dat zou willen). Voeg er een broekje met roesjes aan toe en je lichaam krijgt al wat vorm. Ga voor supervrouwelijke badkleding en uitgesproken fantasieën zodat je letterlijk meer body krijgt. Hoog opgesneden badpakken zijn bijvoorbeeld iets waar jij heel goed mee weg komt.

4. Weinig boezem

Weinig boezem los je op met – we noemden het al – een push-up bikini (ze zijn tegenwoordig overal te vinden). Ook een bikinitopje met voorgevormde cups (al dan niet met beugel) kan wonderen doen.

5. Brede heupen

Opvallende bikinihesjes met volume en misschien ook wel wat versieringen leiden de aandacht af van brede heupen. Je verlegt het accent dus naar boven. Houd je broekje simpel. Zorg dat het comfortabel zit (en niet knelt) maar ga NIET voor een hoog opgesneden bikinislip, zoals sommige vrouwen wel doen. Anders dan je misschien denkt accentueren deze broekjes de rondingen op je heupen. Hetzelfde geldt voor de midkini (die tot aan de navel reikt) en broekjes met een lage taille. Vermijd verder ook licht gekleurde broekjes, shorts, culottes of broekjes met roesjes en tierlantijnen. Kortom, ga voor een simpel broekje dat mooi afkleedt zonder dat je er de aandacht op vestigt. Een badpak met een gladde onderkant en het accent op de boezem is ook een perfecte oplossing voor jou.

6. Smalle schouders

Vind je dat je smalle schouders hebt, ga dan voor een bikini of badpak dat je achter in je nek vast strikt zodat je een omgekeerde V-vorm creëert die je schouders breder doet lijken.

7. Curvy

Ben je in het geheel curvy, mollig of gezet, zoals dat met mooie woorden wel genoemd wordt, dan is ons allereerste advies: geen paniek! Met een goed gekozen badpak kom je veel verder. Zo is een badpak in jaren ’50 stijl met cups die goed afkleden en zwoel wat welvingen laten zien, helemaal iets voor jou. Ook badpakken met een diep uitgesneden decolleté die evenwel de heupen mee bedekken, zijn perfect voor jou. Vermijd bikini’s met bandeautopjes. Om afzakken te voorkomen, moeten dit soort topjes vrij strak zitten en drukken ze je boezem plat wat je vormen niet te goede komt. Ga je voor een bikini, kies dan een model met goed gesneden cups en een broekje met een hoge taille.

8. Buikje

Is een buikje het probleem, probeer dan eens een midkini, zo’n jaren ’50 broekje tot aan je navel, met een goede pasvorm. Laten we ons in het dagelijks leven niet graag op corrigerend ondergoed betrappen, deze zomer biedt de badmode ons een perfect excuus om in corrigerende broekjes naar het strand te gaan. De midkini is hot!

9. Onzeker?

9. Ons laatste advies gaat natuurlijk over een zelfverzekerde houding. Je kan je badkleding nog zo goed gekozen hebben, als je met gebogen rug en afhangende schouders over het strand sluipt, dan wordt het nooit wat. Je houding is daarom het allerbelangrijkst. Loop rechtop, houd je hoofd recht, wees niet bang om om je heen te kijken, wees trots op jezelf.

Klik hier voor de badmode trends

TRENDYSTYLE