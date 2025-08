In dit ABC zetten we de opvallendste modetrends voor zomer 2025 voor je op een rijtje, van A tot Z. Update je zomerlook!

De modetrends voor zomer 2025 van A tot Z. Foto Charlotte Mesman

Van knallende kleuren tot nostalgische stijlen en innovatieve silhouetten: de mode voor zomer 2025 zit boordevol verrassingen. Ontwerpers spelen met contrasten – van romantisch tot rebels – en combineren functionaliteit met flair. Of je nu houdt van zachte pasteltinten, gewaagde prints of opvallende accessoires, er is voor ieder wat wils. In dit ABC zetten we de opvallendste modetrends voor zomer 2025 voor je op een rijtje, van A tot Z.

A van Azuurblauw

Een frisse, koele kleur die beelden aan tropische oceanen oproept en die rust uitstraalt. Perfect voor zomerjurken, blouses en accessoires met een beachy touch.

B van Boho maxi-rokken

De zwierige maxi-rok maakt een comeback in bohémien stijl, met stroken, borduursels en bloemenprints. Ideaal voor festivals en zomerdagen.

C van Cut-outs

Kleding met strategisch geplaatste openingen zorgt voor een speelse en sexy look zonder te veel bloot te geven.

D van Donkere romantiek

Zachte stoffen en boho-silhouetten in diepe kleuren als zwart en bordeaux, soms gecombineerd met leren jacks. De look is mysterieus en sensueel, met een vleugje gothic.

E van Emeraldgroen

Deze rijke, juweelachtige tint straalt luxe uit en wordt veel gebruikt in satijnen jurken, blazers en accessoires.

F van Fruitige prints & shellcore

Zomeritems met prints van citroenen, kersen of zeesterren zorgen voor een vrolijke, speelse vibe die doet denken aan strandvakanties.

G van Gingham & ruitpatronen

Van de klassieke picknickruit tot modieuze herinterpretaties van het BB-ruitje: ruitjes zijn terug in jurken, rokken en co-ords.

H van Halterjurken en bandeau-designs

Geïnspireerd op de jaren 2000: blote schouders, strakke lijnen en zomerse elegantie in één.

I van Indie sleaze revival

Een edgy, nonchalante stijl met rockinvloeden, stoere boots, mini-jurkjes en vintage T-shirts.

J van Jersey sets & matching co-ords

Comfortabel én stijlvol: setjes in zachte stoffen, perfect voor reizen, relaxen of casual city chic.

K van Knits

Lichte gebreide of gehaakte tops en jurkjes die perfect zijn voor koelere zomeravonden. En voor aan het strand… gehaakte bikini’s en badpakken.

L van Lichtgewicht linnen

Ademend, comfortabel en ideaal voor warme dagen; linnen blijft een zomerse favoriet.

M van Mocha Mousse

De warme, zachte bruintint van Mocha Mousse balanceert tussen aardetinten en zomerse pastels. Ideaal voor een chique, naturelle look. Watertandend mooi!

N van Neon accenten

Felroze, limoengroen of oranje worden gebruikt als accentkleur in accessoires, nagellak of statement pieces.

O van Off-white & crèmetinten

Zacht en verfijnd, deze neutrale kleuren zijn overal: in linnen pakken, luchtige jurken en oversized basics. Ga voor monochrome outfits voor een up-to-date look.

P van Polkadots

De stippenprint blijft geliefd. In zwart-wit of kleur, op jurken of tops: het geeft meteen een retro flair.

Q van Quiltachtige texturen

Voor frissere dagen zijn doorgestikte korte jasjes altijd welkom. Ze zijn inmiddels van trend verheven tot klassieker.

R van Ruches

Romantische accenten ruches maar ook pofmouwen maken jurken en blouses speels en charmant.

S van Slipjurken & lingerie-look

Zijdenachtige en satijnen jurken met spaghetti-bandjes en kanten details zijn regelrecht ontleend aan de lingerie, maar deze zomer dragen we ze als outerwear. Hetzelfde geldt voor kanten hemdjes.

T van Tanktops

De simpele tanktop krijgt een update met bijzondere materialen, asymmetrie of slogans. Je draagt de top als zodanig of als onderlaag, onder een blazer of een opgewerkte zomertrui.

U van Utility details

Functionele elementen zoals opgestikte zakken, gespen en riemen maken mode praktisch zonder in te boeten op stijl.

V van Vintage prints & heritage swimwear

Vintage prints en retro zwemkleding geven een nostalgisch zomergevoel, vaak gecombineerd met licht glanzende stoffen.

W van Wispy Pink

Poederroze in doorschijnende, lichte stoffen geeft jurken en blouses een dromerige en vrouwelijke uitstraling. Ideaal voor als je van quiet luxury houdt.

X van XL statement juwelen

Grote oorbellen, barokparels en opvallende kettingen met grote bedels (schelpen!) maken van eenvoudige outfits echte eyecatchers.

Y van Y2K glam & Hannah Montana-core

Glittertopjes, felle kleuren en denim-on-denim brengen de jaren 2000 helemaal terug van met een knipoog naar popiconen van toen.

Z van Zebraprint & animalier combi’s

Dierenprints worden op gewaagde manieren met elkaar gecombineerd. Denk aan zebra met tijger of luipaard, wild en modieus.

