Waarom witte broeken deze zomer onmisbaar zijn. Foto Charlotte Mesman

Geen niet-kleur is stylish als wit. Een chique, optisch witte broek suggereert dat je niet hoeft te werken, dat je niet op de fiets hoeft te springen met het gevaar je smetteloos witte broekspijpen te besmeuren, dat je niet met boodschappen of kinderen hoeft te sjouwen, maar dat je je van terrasje naar terrasje beweegt, van vernissage naar tuinfeest. Kortom, witte broeken staan voor luxe, minimalisme en moderne elegantie. Ze zijn populairder dan ooit en stralen dat gevoel van verfijnde eenvoud uit dat zo geliefd is bij de fashionista’s.

Total white looks

De meest opvallende look van zomer 2025 is de total white look. Voor deze look kies je niet alleen een witte broek maar ook een witte top: blouse, T-shirt, tanktop, blazer. Maak de look af met witte schoenen en een witte tas en je hebt een look waarmee je op een ingetogen manier een statement maakt. Zomers, stylish en flatterend want wit absorbeert het licht niet (zoals zwart) maar weerkaatst het en strijkt daarmee optisch gezien zelfs hier en daar een fijn lijntje in je gezicht glad.

Van palazzo tot jeans

Breed uitlopende palazzo broeken en wide-leg modellen zijn dé favorieten van het seizoen. Je kunt ze combineren met eenvoudige hemdjes maar ook met volumineuze tops met een hoog haute couture gehalte. Ook witte jeans blijven enorm populair. Je kunt er van alles op dragen voor die ultieme zomer vibes. Experimenteer voor zomer 2025 met luchtige, bohémien blouses in Chloé-stijl. Voor een stoere look combineer je een witte broek met leerkleurige accessoires.

Witte handtassen

Combineer een witte broek met een witte handtas, een must-have voor zomer 2025, en je mode look is up-to-date. Momenteel kom je witte tassen in de uitverkoop overal tegen. Ga voor oversized exemplaren in een rustige, klassieke uitvoering om dat quiet luxury gevoel te versterken.

Witte schoenen

Ook de keuze van je schoenen is belangrijk. Wit is ook hier de favoriet. Witte sneakers geven de look een sportieve twist. Pumps geven het geheel een verfijnde touch, maar denk aan ook teenslipper met een kitten heel of visserssandalen, in het wit natuurlijk.

