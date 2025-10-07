Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Op deze foto: Tilda Rosvall, Addison Soens, Xu Wei, Shuqi Lan, Sijia Kang. Foto Charlotte Mesman

Wat er op de catwalk gebeurt, is natuurlijk interessant, maar net zo inspirerend zijn de modelooks van de modellen off-duty, na afloop van de show. Tijdens de Paris Fashion Week fotografeerden we de modellen bij de modehow van Zimmermann voor lente zomer 2026. Doe er mode inspiratie van op!

Lichte kleuren

Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Op deze foto: Valeria Buldini. Foto Charlotte Mesman

Laten we beginnen met de look van het Italiaanse model Valeria Buldini. De hoogblonde, blauwogige Italiaanse had een rechte witte spijkerbroek gecombineerd met een zwarte coltrui met daarover een harig lichtblauw truitje. Aan haar voeten droeg ze chunky zwarte schoenen. De look is casual maar toch luxe, dankzij de harige textuur van het truitje. De lichte kleuren doen het goed op een zonnige herfstdag.

Boyish

Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Op deze foto: Sofi Damzina. Foto Charlotte Mesman

Het Russische model Sofi Damzina had voor deze show gekozen voor een boyish look. Ze droeg een grijze spijkerbroek met daarop een witte blouse met gestreepte stropdas en een boxy blazer. Aan haar voeten chunky veterschoenen. Supercool: de retro tas met hengsel en de moderne zonnebril.

Modern

Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Op deze foto: Sijia Kang, Shuqi Lan, Xu Wei. Foto Charlotte Mesman

Het Chinese model Sijia Kang (links) droeg een zwarte plooirok over een lange zwarte broek met daaronder zachte zwarte mocassins. Rokken over broeken zijn momenteel weer helemaal een trend. Shuqi Lan liet zien hoe de ‘tuck’ werkt: haar blouse kwam alleen aan één kant onder haar felrode trui vandaan. Let ook op haar bril zonder montuur. Haar collega Xu Wei (rechts) had gekozen voor een romantische rok met print met daaronder – voor het contrast – zware motorboots die ze open droeg.

Tabi-schoenen

Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Op deze foto: Tilda Rosvall. Foto Charlotte Mesman

Het Zweedse model Tida Rosvall verraste met een knielange rok met streeppatroon met daarop een klein, strak gesneden zwart jasje met knopen en met aan haar voeten zachte tabi-schoenen, een trend die nog steeds in de mode is.

Stijlen mix

Zo gingen de modellen off-duty bij Zimmermann gekleed. Op deze foto: Sophia Lisboa, Laiza de Moura, Jadi Wegener. Foto Charlotte Mesman

Een spijkerbermuda voor het Braziliaanse model Jadi Wegener (rechts) met daaronder pantykousen en leren ballerinaschoenen. Als top een zwarte coltrui en een oversized leren jack. Laiza de Moure (midden), eveneens uit Brazilië stal de show met een halflange sneeuwwitte jas met daaronder een spijkerbroek en stoere laarzen. Ook hier weer een contrast (tussen klassiek en stoer). De Braziliaanse Sophia Lisboa (links) droeg een wijde bandplooibroek met crop top en een klassieke lange zwarte jas. Een altijd goed look!

Bekijk de looks maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS