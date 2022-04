Pro-aging is de nieuwe anti-aging beauty trend (en dat haalt de druk van de ketel)

Eindelijk mogen we relaxen. We hoeven ons niet jonger voor te doen dan we zijn. Pro-aging is de nieuwe anti-aging beauty trend.

Helena Rubinstein zei eens: There are no ugly women, only lazy ones. We weten niet precies wat ze daarmee bedoelde. Je kunt deze uitspraak op allerlei manieren interpreteren. Maar wat wij eruit willen halen, is dit: als je maar goed genoeg je best doet, kom je goed voor de dag.

Toch kan zo’n uitspraak, vooral op vijftigplussers, een enorme druk leggen. Moeten we met constante huidverzorging, lichaamsverzorging, geavanceerde cosmeticaproducten en het volgen van de nieuwste beautytrends streven naar het perfecte, eeuwig jonge uiterlijk?

Volgens het allernieuwste pro-aging beauty concept is het antwoord – pak van ons hart – een ronduit ‘Nee’. Volgens deze beauty trend omarmen we onze leeftijd en het uiterlijk dat daarbij hoort, maar dan wel op zijn (je) best.

Dus grijs haar mag, maar dan wel mooi grijs haar. Rimpels mogen, maar dan wel op een mooie manier. Een beetje Anna Magnani, een beetje Jessica Parker, zullen we maar zeggen.

‘Waag het niet om ook maar aan één van mijn rimpels te komen. Ik heb al mijn rimpels duur betaald’ – zei de Italiaanse actrice Anna Magnani eens tegen haar visagist.

Waarom het uiteindelijk om gaat, is dit: wees lief voor je huid, dag na dag. Leer je huid kennen en gebruik eerlijke huidverzorgingsproducten die geschikt zijn voor jouw huid. Je crèmes hoeven niet veel te kosten (als superdure crèmes wonderen zouden verrichten zouden celebs nooit oud worden!) en je hoeft geen tien huidverzorgingsproducten per dag te gebruiken zoals beauty addicts dat wel doen. Skinimalism is de trend, ofwel een minimum aan crèmes, maar dan wel effectief.

Bottomline: kom in actie, wees niet lui. Luister naar Helena Rubenstein en naar je eigen huid. Observeer je huid, leer je huid kennen en verrijk je kennis van de moderne huidverzorgingsproducten die 2022 te bieden heeft. Bestudeer de ingrediënten en kies die producten die bij jou passen. Wij helpen je graag een handje. Klik hier voor onze anti-aging rubriek. Sorry, pro-aging!

