Check deze streetstyle looks van de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2025 en update je look volgens de actuele modetrends.

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Terwijl de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2025 vanavond alweer de deuren sluit, komt er nog steeds allerlei moois uit de Deense modestad onze kant op. Vooral de streetstyle looks die voorbijkomen, zijn een bron van inspiratie voor elke fashionista. We lichten weer een aantal looks uit en analyseren ze in het licht van de modetrends voor zomer 2024 (en die voor herfst winter 2024 2025).

Streetstyle looks van de Copenhagen Fashion Week zomer 2025

Hier de streetstyle looks die onze aandacht trokken en waar wij wel iets mee kunnen.

Broderie en doorzichtige jurken

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

In deze twee streetstyle looks zijn meerdere actuele modetrends voor zomer 2024 (maar ook voor herfst winter 2024 2025) te vinden. Allereerst: wit. Witte jurken of setjes de witte rok met blouse (links) zijn een zomerhit. Wil je helemaal in de mode zijn dan ga je voor witte broderie zoals op de foto. Een andere trend is de gilet in boho style. Boho gaat helemaal terugkomen, vooral ook voor het komende winter seizoen. Een andere trend is: doorzichtige jurken. Ook die gaan we voor de winter opvallend genoeg veel zien. De ontwerpers showden ze vaak genoeg enkel met een slip eronder maar met een bh en spijkerbroek eronder wordt doorzichtig ook draagbaar.

Mix & match

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Een stijl die altijd populair zal blijven, is mix and match. Daar zie je op deze streetstyle foto een goed voorbeeld van. Een gestreept overhemd (een top modetrend voor zomer 2024!) is gecombineerd met een paillettenjurk en boho accessoires als het sjaaltje en de tas met franjes (nog een geliefde modetrend voor zomer 2024). En daaronder platte schoenen met sokken. Hoe haal je het bij elkaar… en toch!

Pailletten

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Pailletten voor overdag. Pailletten in combinatie met een wollen spencer. Pailletten altijd en overal. Haal ze uit de context en je schittert letterlijk en figuurlijk. Andere opvallende details in deze streetstyle looks zijn: de riem in de taille, de grote oorbellen van beide dames, de zwarte wijde spijkerbroek met kimono-achtig jasje. Inspiratie te over!

Casual chic

Streetstyle. Courtesy of the Copenhagen Fashion Week. Photo Noor U Nisa

Less is more. Een beetje Parisienne. Nonchalant maar ook weer niet. Dat is deze combinatie van spijkerbroek met ton sur ton fantasie en ruitjesblouse. Beide vrij stoere items die zijn gecombineerd met roze slippers en een zachtgele tas. Let ook op de trendy zonnebril. Een look om door een ringetje te halen.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS