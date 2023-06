De Resort collectie voor 2024 van Max Mara: een Scandinavische twist. Photo courtesy of Max Mara

De nieuwe Resort collectie voor 2024 van Max Mara is geïnspireerd door het Hoge Noorden en werd op 11 juni in Stockholm gepresenteerd. Het Italiaanse modehuis koos voor deze Scandinavische stad omdat het van mening is dat de Noord-Europese sferen en de filosofie van Max Mara in elkaars lijn liggen. Maar dat niet alleen. Het merk heeft zich vooral laten inspireren door de schitterende landschappen en de volkstraditie die rijk is aan mysterie en magie.

Progressivisme heeft altijd deel uitgemaakt van de Scandinavische cultuur. Iedereen weet wel iets over de Vikingen, maar bijna niemand weet dat ze ook de voorlopers waren van gendergelijkheid in Noord-Europa. Koningin Christina van Zweden was een ante litteram-feminist, nog vóór het thema van ‘bevrijding van de vrouw’ in de negentiende eeuw relevant werd. Henrik Ibsen heeft zichzelf nooit feminist verklaard, maar er wordt wel gezegd dat hij met zijn werken die gezinnen beschrijven waarin vrouwen zich verzetten tegen de druk van een burgerlijk, conservatief en moralistisch milieu, het concept van de ‘New Woman’ heeft geïntroduceerd.

Selma Lagerlöf vat de geest van de Max Mara Resort-collectie samen. Ze werd geboren in een rijke Zweedse familie in 1858 en had radicale ideeën in vergelijking met de puriteinse waarden van haar tijd. Als schrijfster heeft ze met haar baanbrekende ideeën over de rol van vrouwen en seksualiteit de sociale verandering ondersteund. In alle opzichten behorend tot de wereld van Ibsen, en ook die van Munch, Nietzsche en Kierkegaard, belichaamt zij de Scandinavische bijdrage aan de moderne genderidentiteit. Lagerlöf schreef verhalen over het hedendaagse leven, legendes en sprookjes. In 1909 was ze de eerste vrouw die een Nobel prijs won.

De Resort collectie voor 2024 van Max Mara: negentiende eeuwse elementen en Midsommar bloemen

Al deze dingen heeft Max Mara in de nieuwe Resort collectie voor 2024 willen stoppen. Dat deed het Italiaanse modehuis met pofmouwen, rokken tot aan de enkels, lange capes, en met als steeds terugkerend detail een zwarte vlinderdas. De sobere stijl en het vakmanschap van de jaren 1900 worden geherinterpreteerd in een moderne sleutel in deze Max Mara collectie. Hiermee contrasteren de vloeiende tunieken, lang en kort, verfraaid met zwart en ivoorkleurig vlechtenswerk, pompoms, kwastjes, studs en folkloristische fantasieën.

Midsommar is het volksfeest dat de zomer viert. Eén van de meest fascinerende tradities is die van het zoeken en plukken van zeven soorten wilde bloemen, Septem Flores: volgens de legende brengt het geluk als je ze allemaal vindt en als je ze onder je kussen legt zul je dromen over je toekomstige liefde. Geïnspireerd door het aquarelarchief van een herbarium, vernieuwt Max Mara de bloemenfantasieën. In de collectie zijn prints van kleurrijke takken en bloemen te vinden die aan een midzomerweide doen denken.

Bekijk de foto’s van deze magische Resort collectie maar eens en laat je inspireren. Of droom erbij weg.

