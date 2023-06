Skin care routine tegen acne

Acne is een helaas veelvoorkomende huidaandoening die ontstaat door een overmatig talgproductie. De overtollige talg, de natuurlijke olie van onze huid, hoopt zich samen met dode huidcellen op in de poriën die daardoor verstopt raken. Dit leidt tot de vorming van puisten, pustels (met pus gevulde bultjes), papels (rode puistjes zonder pus), knobbels en soms cysten.

Acne komt veel in het gezicht voor, met name in ‘vette’ zones waar veel talg wordt geproduceerd, zoals neus en wangen. Je kunt ook acne in je nek en op je rug, vooral de schouders, krijgen. Rode en ontstoken puisten (met pus) zijn het meest voorkomend en ontstaan wanneer bacteriën zich vermenigvuldigen in de verstopte poriën waardoor je infecties krijgt. Daarnaast kan de huid zwarte puntjes, de zogenaamde mee-eters ofwel comedonen, vertonen. Dit zijn verstopte poriën die open zijn, en die zich meestal op het voorhoofd, de neus en de kin vormen.

Om acne effectief te bestrijden, is het noodzakelijk om een goede skin care routine te volgen met gebruik van producten die specifiek bedoeld zijn voor de behandeling van acne. Soms kunnen ook medicijnen door de (huid)arts worden voorgeschreven. De ernst van acne verschilt van persoon tot persoon. Ook lichte uitbraken worden nog steeds als acne beschouwd. Het is daarom altijd goed om (de juiste) diagnose te stellen zodat de behandeling daarop kan worden afgestemd.

Bij het samenstellen van een skin care routine om acne te bestrijden, moeten we op zoek naar producten die ingrediënten bevatten die specifiek ontwikkeld zijn om acne te bestrijden, zoals benzoylperoxide (remt de groei van de acne-bacterie), salicylzuur, zink en niacinamide (een vorm van vitamine B3). Salicylzuur komen we vaak tegen in cleaners en wordt gebruikt voor een plaatselijke behandeling. Niacinamide helpt de huid te kalmeren en werkt het beste in combinatie met andere producten.

Het is belangrijk om te onthouden dat je pas waarneembare resultaten mag verwachten als je de producten regelmatig gedurende tenminste zes weken hebt gebruikt. Pas na zes weken weet je of ze effectief zijn of niet. Verbetering vergt tijd en geduld.

Reiniging en bescherming van acne-gevoelige huid

Om acne te bestrijden, moet de huid effectief en voorzichtig worden gereinigd met (milde) ingrediënten zoals salicylzuur om de poriën te openen en ontstekingen te verminderen. Cleansers die de huid strak of te grondig reinigen moeten worden vermeden, omdat dit paradoxaal genoeg kan leiden tot een overmatige talgproductie.

Ook is het beter om geen mechanische scrubs of peelingen te gebruiken, want het risico bestaat dat je de bacteriën naar andere, gezonde zones in je gezicht overbrengt en daar ook infecties krijgt.

Reinigen is dus heel belangrijk maar voorzichtigheid is geboden. Nadat je je gezichtshuid voorzichtig en met de juiste producten heb schoongemaakt, gebruik je een lichte, niet-comedogene moisturizer en een zonnebrandcrème om UV-schade te voorkomen. Naast de dagelijkse beauty routine kun je ook denken aan plaatselijke behandelingen, zoals acnepleisters, die een of twee keer per week kunnen worden aangebracht om uitbraken onder controle te houden.

Producten die je beter kunt vermijden

Er zijn huidverzorgingsproducten die acne kunnen verergeren en die je dus beter kunt vermijden, zoals vette hydraterende crèmes die paraffine, vaseline en bijenwas bevatten. Let ook op met haarproducten, want als deze vet of was bevatten, kunnen ze acne op het voorhoofd veroorzaken of verergeren. Vermijd het gebruik van concealersticks en make-upsticks die je direct op de huid plaatst. Ook is het belangrijk dat je je make-upkwasten goed schoonhoudt om te voorkomen dat je bacteriën van de ene naar de andere zone overbrengt. En verder geldt: kom verder zo min mogelijk aan je gezicht. Succes!

