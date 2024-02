Willen jullie een nieuw huis kopen? En twijfel je tussen direct met de bank in gesprek gaan of onafhankelijk hypotheekadvies zoeken?

Adviseur van de bank of liever onafhankelijk hypotheekadvies?

Willen jullie een nieuw huis kopen? En twijfel je of je er goed aan doet om met de bank direct in gesprek te gaan of dat je beter onafhankelijk hypotheekadvies kunt zoeken? Als je van plan bent om een huis te kopen, dan is het goed om te weten dat er verschillende manieren zijn om een hypotheek af te sluiten. Je kunt bijvoorbeeld naar een bank gaan en daar advies vragen aan een hypotheekadviseur die in dienst is van de bank zelf. Maar je kunt ook kiezen voor onafhankelijk hypotheekadvies, waarbij je advies krijgt van iemand die niet direct verbonden is aan een specifieke bank. In deze blog bespreken we de voor- en nadelen van beide opties, zodat jij kunt beslissen wat het beste bij jou past.

Toegang heeft tot het aanbod van verschillende geldverstrekkers

Een groot voordeel van onafhankelijk hypotheekadvies is dat de adviseur toegang heeft tot het aanbod van verschillende geldverstrekkers. Hierdoor kan hij of zij echt op zoek gaan naar de beste deal voor jouw persoonlijke situatie en wensen. Een ander voordeel is dat je meer keuzevrijheid hebt als het gaat om hypotheekvormen en -voorwaarden. Bij een bank krijg je vaak alleen informatie over de producten die zij zelf aanbieden, terwijl een onafhankelijke adviseur veel breder kan kijken.

Moeten betalen voor het advies

Een nadeel kan zijn dat je moet betalen voor het advies, terwijl dit bij sommige banken gratis is. Daarnaast kan het lastig zijn om een goede en betrouwbare onafhankelijke adviseur te vinden. Het is daarom verstandig om goed onderzoek te doen en referenties op te vragen voordat je met een adviseur in zee gaat.

Snel terecht kunnen

Een voordeel van een hypotheekadviseur van een bank zelf is dat je vaak snel terecht kunt voor advies. Je hebt immers direct toegang tot de expertise van de bank, waarbij je ook direct kunt zien welke hypotheken zij aanbieden. Daarnaast zijn er bij sommige banken geen kosten verbonden aan het advies.

Nadelen van een hypotheekadviseur van een bank zelf

Een nadeel kan zijn dat de adviseur alleen kijkt naar producten die door de eigen bank worden aangeboden. Hierdoor loop je het risico dat je niet de beste deal krijgt, omdat er geen vergelijkingsmateriaal wordt geboden. Een ander nadeel is dat de adviseur vooral gericht is op het verkopen van producten, waardoor hij of zij minder objectief kan zijn dan een onafhankelijke adviseur.

Samenvattend

Het afsluiten van een hypotheek is een proces waar veel bij komt kijken. En het is belangrijk om goed advies bij te zoeken. Of je nu kiest voor een hypotheekadviseur die in dienst is bij een bank of voor onafhankelijk hypotheekadvies: beide opties hebben hun voor- en nadelen. De kosten zijn natuurlijk een belangrijke factor. Maar besef je dat goedkoop duurkoop kan blijken. Daarnaast is het belangrijk dat je goed onderzoek doet naar verschillende aanbieders en adviseurs, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken die past bij jouw persoonlijke situatie en wensen. Onthou dat het hierbij niet alleen om de laagste rente gaat, maar ook om de voorwaarden en het advies dat bij jou past.

Bron: unive.nl