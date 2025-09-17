IN HET KORT

Franjes zijn dé opvallende modetrend voor de winter 2025-2026. Ze sieren een breed scala aan kledingstukken, van mantelpakken en jurken tot tassen en bodysuits. Modern en glamoureus, zijn deze franjes allesbehalve boho; de creaties op sommige catwalks roepen eerder de flapperstijl van de Roaring Twenties op. Grote modemerken zoals Sportmax, Stella McCartney, Jil Sander en Burberry zetten franjes in als dynamisch detail dat beweging en elegantie aan looks toevoegt.

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair. Photo courtesy of Sportmax

Als we aan franjes denken, dan komen we al snel bij de jaren ’70 uit. Maar de franjes die de mode voor herfst winter 2025 2026 sieren, zijn modern en eigentijds, glam zelfs. Ze zijn alles behalve boho. Zou je ze met het verleden willen associëren, dan is dat eerder – maar geldt niet voor alle types franjes die we op de catwalks tegenkwamen – met de Roaring Twenties.

Franjes op de catwalks

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair. Photo courtesy of Sportmax

Een modemerk dat franjes een uitgesproken eigentijdse look heeft meegegeven, is Sportmax. Op de catwalk van dit merk spotten we leren kledingstukken met lange, zwierige leren franjes. Ook gigagrote tassen in het leer waren met lange franjes afgewerkt. Deze beweeglijke details waren gecombineerd met minimalistische looks.

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair. Photo courtesy of Stella McCartney

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair. Photo courtesy of Stella McCartney

Franjes ook voor Stella McCartney. De Britse ontwerpster ging ermee aan de haal voor een mantelpak met boxy schouders en rok met split. Deze look zagen we tegen het einde van de show en kwalificeert zich daarom als ‘avondkleding’. Dat werd bevestigd door de look die direct daarop de catwalk op werd gestuurd: een laag uitgesneden bodysuit die enkel uit zilverkleurige franjes bestond. Een perfecte basis voor een partylook.

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair. Photo courtesy of Jil Sander

Eén en al franjes waren de eerste looks die Jil Sander op de catwalk voor herfst winter 2025 2026 showde. De show opende met een zwarte strapless jurk die was opgebouwd uit lange zwarte franjes. Eronder een pittige zwarte schoen met studs. De tweede outfit bestond uit een lange zwarte rok, wederom gemaakt van enkel zwarte franjes, met daarop een simpele zwarte coltrui. En verder lange wintermantels met franjes voor hem en voor haar, jurken en tops met franjes, een jurk van enkele roze franjes, en dan metallic franjes. Franjes zijn één van de hoofdthema’s in deze show.

Met franjes krijgt je modelook voor winter 2025 2026 extra flair. Photo courtesy of Burberry

Franjes ook bij Burberry. Een eerste aanzet daartoe is de sjaal met brede franjes. Kort daarna volgen jassen met fantasieën die vanaf de taille uiteenvallen in uitwaaierende franjes. Een vondst die laat zien hoe vernieuwend franjes kunnen zijn!

In boetieks en bij de grote modeketens heb ik inmiddels ook al franjes gespot. Persoonlijk vind ik vooral de gladleren items met franjes (anders dan het suède uit de jaren ’70) inspirerend. Maar zoals altijd geldt, kies wat jij mooi vindt en wat bij jouw persoonlijkheid past.

