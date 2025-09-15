Weet je niet wat je in dit overgangsseizoen aanmoet? Leer is altijd goed, zomerjurken kunnen nog. Check deze streetstyle looks.

IN HET KORT

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Moeite met de herfst? Nog geen zin om afscheid te nemen van je lange zomerjurken en minirokken? We zochten vier streetstyle looks voor je uit die je op interessante ideeën voor jouw modelook kunnen brengen. We spotten de looks bij de modeshow van Chloé voor herfst winter 2025 2026 in Parijs. Doe inspiratie op!

Vier streetstyle looks bij Chloé

Look 1: Romantische boho-look

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

De streetstyle look op deze foto bestaat uit een halflange, camelkleurige jas met brede revers over een lange witte jurk met ruches die tot de enkels reikt. Bruine suède cowboyboots en een tan leren schoudertas met messing details completeren de outfit. Deze klassieke boho-look maak je af met veel sieraden, zoals meerdere ringen aan je vingers en gouden armbanden. Een grote seventies zonnebril maakt het geheel helemaal af.

Dit is een klassieke boho-look met Chloé’s nomadische invloeden.

Ons oordeel: goedgekeurd, een draagbare en stijlvolle keuze voor een zonnige, vroege herfstdag. Je mag gerust een zomerjurk als uitgangspunt nemen.

Look 2: Maritiem minimalisme

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Op deze streetstyle foto is een lichtblauwe polotrui en lange mouwen gecombineerd met een navy blauwe broek met licht uitlopende pijpen. De gouden knop van de broek creëert, samen met de blauwe tinten, een licht maritieme look. De accessoires spelen een belangrijke rol in deze look. De goudkleurige kettingceintuur met tweemaal het woord “Chloé” behoeft geen toelichting. De tan kleurige tas met goudkleurige accessoires voegt een vlotte touch toe. De inspiratie komt van Chloé’s beach stijl en minimalisme.

Ons oordeel: een ingetogen maar trendy look waar je overal goed mee voor de dag komt. Bij regenachtig herfstweer maak je deze outfit af met een trench coat.

Look 3: Klassiek met een moderne twist

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren. Foto ADVERSUS

Deze streetstyle outfit bestaat uit een lange houndstooth jas over een witte top en een olijfgroene skinny broek. Hiermee stuiten we direct op een modetrend voor herfst winter 2025 2026: de comeback van slim fit broeken. Ook geheel volgens de modetrends voor de komende herfst zijn de hoge laarzen die over de broek worden gedragen. Supercool is de oversized zwartleren tote bag met kettingriemen. De aviator-zonnebril voegt een stoere touch toe. Deze look is geïnspireerd door Chloé’s ruiterlooks en jaren ’90-stijl. Ons oordeel: een fantastische herfstlook met een moderne twist.

Look 4: Rock-chic

Vier streetstyle looks voor de herfst om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Deze streetstyle look is een mix van stijlen. Een zwartleren blazer met gouden knopen en een witte fake fur kraag is gecombineerd met een romantische lichte blouse met ruches. Eronder een groene minirok, zwarte panty’s en hoge zwarte laarzen met houten hak. Een zwarte handtas met gouden details en pareloorbellen (parels gaan deze herfst een enorme comeback maken!), maken het geheel af. Dit is een rock-chique stijl met Chloé’s eigenzinnige flair.

Ons oordeel: een gedurfde look met spannende contrasten – dankzij de zwarte pantykousen en hoge laarzen kun je ook in dit seizoen je minirok dragen.

Deze vier streetstyle looks tonen dat je in het wisselvallige herfstseizoen met slimme styling trucs altijd volop kunt variëren en je persoonlijke stijl kunt laten spreken. Doe er je voordeel mee!

FAQ’s

Hoe overbrug ik de overgang van zomer naar herfst met mijn garderobe? Met layering zoals een camelkleurige jas over lange jurken en het combineren van lichte items met warme accessoires maak je je zomeroutfits herfstklaar. Welke modetrends domineren herfst winter 2025 2026 volgens Chloé? Romantische boho-invloeden, maritieme minimalistische looks, de comeback van slimfit broeken in ruiterstijl en rock-chique looks met opvallende contrasten zijn dé trends. Hoe geef ik mijn herfstlook een eigentijdse twist? Met opvallende accessoires zoals kettingceinturen, oversized leren tassen, aviator-zonnebrillen en pareloorbellen geef je elke outfit direct karakter en een up-to-date twist. Kan ik mijn minirok ook in de herfst blijven dragen? Jazeker, combineer je minirok met zwarte pantykousen en hoge laarzen om in elk seizoen stijlvol voor de dag te komen. Welke stylingtips passen bij wisselvallig herfstweer? Draag een trenchcoat als extra laagje bij regen en kies voor spannende up-to-date accessoires die je look compleet maken.

