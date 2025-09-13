Een top kan je look maken (of breken). Voor winter 2025 2026 hebben we volop keuze: van tanktop tot lingerietop.

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Chloé

Van topjes heb je nooit genoeg. Ze vormen de finishing touch van je looks. Ze geven je basics pit. Met een goed gekozen topje til je je minimalistische winterlooks naar een ander niveau. Met een topje volgens de laatste modetrends wordt je look actueel.

Bohémien topjes

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De boho trend die deze winter – mede dankzij Chloé – weer volop in de mode voorkomt, brengt romantische topjes met zich mee. Topjes die roesjes, in kant of met kanten boorden, supervrouwelijk en bewerkt. Soms zo kort dat je buik onbedekt laten, maar ook langere versies die meer geschikt zijn voor de winter doen mee. Dit soort topjes kun je combineren met spijkerbroeken, met seventies flared pants maar ook met geklede bandplooibroeken, met een kokerrok. Niet altijd hoeft je de look overgoten te zijn met een seventies sausje.

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Chloé

Gebreide topjes

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Max Mara

Bij een modehuis als Max Mara, dat met een winterse en minimalistische modecollectie vol monochrome looks kwam, stuitten we op dikke wollen topjes in de vorm van de klassieke tanktop (let ook op de riemen!). Deze kun je voor de avond als zodanig dragen maar ze zijn ook perfect voor onder een jasje.

Tanktops

De witte seventies tanktop is niet meer uit de mode weg te denken. Je draagt de top als zodanig, maar je kunt er ook creatief mee aan de slag gaan zoals we dat bij Miu Miu zagen. Daar zagen we een witte tanktop die over een blauw T-shirt werd gedragen! Eronder een bruine broek met rechte mannelijke snit en mocassins. Een andere evolutie van de mannelijke witte tanktop is het witte topje met coupenaden. Bij Miu Miu kwamen we het meerdere malen tegen en werd het geshowd met daaronder een satijnachtige beha, voor weer eens een heel andere look.

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Miu MIu

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

