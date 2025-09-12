Een instant update van je modelook? Speel met sokken en kniekousen. Je draagt ze het komende winterseizoen ook in sandalen en pumps.

Met sokken of kniekousen in pumps en sandalen is je modelook voor herfst winter 2025 2026 in één keer up-to-date. Van Miu Miu’s boyish kniekousen in mocassins tot Dolce & Gabbana’s gewaagde dubbele sokkenlook met ‘harige’ sandalen: de catwalks nodigen uit tot speels experimenteren met texturen en lagen in elke schoenstijl.

Met deze betaalbare accessoires geef je je modelook een instant update

Het zal je niet verbazen dat we op de catwalks voor herfst winter 2025 2026 sokken en kniekousen voorbij zagen komen. Wat wel opvallend is, is de manier waarop we ze het komende seizoen gaan dragen. Dat is: in wat voor schoenen of laarzen dan ook. Je draagt ze in pumps en sandalen, maar ook in laarzen waarbij ze voor een deel boven de schacht uitkomen. Verder spelen we met texturen: superdikke sokken of juist van fijne kwaliteit.

Je kunt er enorm trendy combinaties mee leggen. Deze modetrend voor herfst winter 2025 2026 is ideaal voor een snelle en betaalbare update van je modelook. Het is bovendien een ideale trend voor de herfst waarin je misschien nog net geen pantykousen of maillots aanhoeft, maar waarin het net te fris (of armoedig) is om zonder sokken de deur uit te gaan. We zochten vier looks van de catwalks voor je uit. Laat je inspireren.

Miu Miu: mannenkniekousen in mocassins

Op de catwalk van Miu Miu werden onder satijnachtige rechte rokken tot op de knie mocassins met daarin lange mannelijke kniekousen gedragen, van die kantoorkousen in verfijnde kwaliteit met ribbels. Kijk maar eens of je partner een paar van dit soort kousen heeft en draag ze in je veterschoenen, mocassins, penny loafers, Mary Janes of – waarom ook niet – sneakers!

Dolce & Gabbana: dubbelop!

Ook bij Dolce & Gabbana zagen we allerlei soorten kousen voorbijkomen. Aan de ene kant zagen we bijna lieshoge kousen die in hoge chunky boots werden gedragen. Aan de andere kant zagen we doorzichtige, knielange kousen met daarover kortere, donkergrijze sokken in zwarte, harige sandaaltjes. Deze uiterlijke combinatie werd gedragen onder een lingeriesetje (of jurkje) met daarover een vintage leren oversized gilet. Deze look is een onverwachte mix van stijlen.

Dior: zwarte kniekousen met strikjes

Het maison Dior stuurde zijn modellen in zwarte Mary Janes met daarin lange zwarte kniekousen met linten en strikjes de catwalk op. Erboven romantische, bijna Victoriaanse jurkjes met borduursels.

Etro: stoere sokken

Bij het Italiaanse modehuis Etro, bekend om zijn fantasieën, spotten we dikke, korte grijze sokken in mules die met randen van ‘vacht’ waren afgezet. Deze combinatie werd gedragen onder een setje in typische Etro print met daarover een lange stoere leren jas.

Tip: vooral grijze sokken zijn dit seizoen populair. Je kunt ze letterlijk in elk type schoen of laars dragen. Laat je fantasie gaan!

Sokken en kniekousen (zelfs overknee kousen) worden dé fashion must-have voor herfst winter 2025 2026, verrassend gecombineerd met pumps, sandalen en laarzen.

Deze trend is ideaal voor het tussenseizoen: warm genoeg voor frissere dagen, maar toch met blote benen.

Textuurmix: van superdikke wollen sokken tot fijne, geribbelde kwaliteit.

Miu Miu laat boyish ribkniekousen in mocassins zien, perfect voor een nonchalante, chique twist.

Dolce & Gabbana verrast met dubbele sokkenlagen in harige sandaaltjes voor een edgy contrast.

Dior combineert romantische, met linten versierde zwarte kniekousen met Mary Janes.

Etro kiest voor dikke, korte wollen sokken met vachtaccenten, gedragen onder minirok en leren jas.

Grijze sokken zijn dé kleurfavoriet en passen bij bijna elke schoenstijl

Wat is de belangrijkste sokkentrend voor herfst winter 2025 2026? Sokken en kniekousen worden verrassend genoeg gedragen in pumps, sandalen en laarzen voor een warm maar edgy blote-beneneffect. Waarom is deze trend ideaal voor de herfst? Het combineert warme voeten met blote benen, perfect wanneer pantykousen net te warm maar sokken wel gewenst zijn. Hoe combineren designers sokken met schoenen dit seizoen? Van Miu Miu’s ribkniekousen in mocassins tot Dolce & Gabbana’s dubbele sokken in ‘harige’ sandalen; het draait om layering en textuurcontrasten. Welke kleuren en materialen zie je vaak? Grijs is de favoriet, met keuzes variërend van dikke wollen sokken tot fijne katoen- of zijderibbels, allemaal met een luxe, speelse touch. Kan ik deze trend zelf makkelijk toepassen?

Absoluut! Laat je fantasie gaan en combineer sokken met pumps, sandalen, Mary Janes of zelfs sneakers voor een verrassende herfstlook.



