Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Foto ADVERSUS

Streetstyle 2025. Spelen met volumes voor die modellen look. Zo doe je dat!

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026

Dit rechte bobkapsel is minimalistisch en edgy! Iets voor jou? Foto Charlotte Mesman

Dit rechte bobkapsel is minimalistisch en edgy! Iets voor jou?

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show. Photo courtesy of Chloé

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show

Trendystyle.net | Fashion trends | Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren

Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren

Weet jij niet goed wat je in deze periode van het jaar aanmoet? Laat je inspireren door deze streetstyle looks bij Dior.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman
Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken speelt een groot deel van het gebeuren zich op straat af. Vooral de looks van influencers en journalisten zijn interessant. Bij de modeshow van Dior voor lente zomer 2026 – in Les Jardins des Tuileries – gaven we onze ogen de kost en legden we de mooiste streetstyle looks voor je vast. Om je door te laten inspireren.

Office core

Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman
Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman

Office core is een modetrend die we deze winter veel gaan zien. Je mag je kantoorlook net even wat sterker aanzetten. Noem het tuttig, of eerste van de klas. Voor een eigentijdse twist ga je stiekem wel voor supervrouwelijk. Een schoolvoorbeeld van een office core look spotten we bij Dior: een lange kokerrok, pantykousen (met sandalen!), een mooi jasje (maar dan wel met een stoute dierenprint) en een bril. Do you get it?

Trench coat

Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman
Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman

De trench coat is een topper voor deze herfst (en dat is natuurlijk niet verwonderlijk). Voor herfst winter 2025 2026 kies je voor een lang exemplaar in een klassieke kleur en het liefst met één of meerdere opvallende details. Voor een coole, jonge look draag je ‘m met spannende accessoires: een big bag, instappers met opa-look en grijze sokken, een up-to-date zonnebril.

Klassiek

Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman
Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman

Houd je van klassiek, dan is deze streetstyle look vast iets voor jou. Als basis kies je een zwarte pantalon (voor de vroege herfst mag die de enkel vrijlaten), een witte blouse en een donkerblauwe of zwarte trui. Daarover draag je een halflange jas. Voor een frisse najaarslook kan lichtblauw heel mooi zijn. Om deze look kracht bij te zetten, ga je voor een parelketting en ballerina’s. Klassieker kan niet!

Power coat

Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman
Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren. Foto Charlotte Mesman

Voor dagen waarop de temperaturen flink zakken, kies je een power coat. Zie je op tegen de winter met zijn sombere kleuren, ga dan dit jaar eens voor een lichte jas. Combineer ‘m met een lichte spijkerbroek en ga voor een supergrote, zachte tas. Je doet jezelf en vooral ook je humeur er enorm veel plezier mee. Wil je deze look een up-to-date twist meegeven, ga dan voor een supergrote, donkere zonnebril. Het is dé zonnebriltrend voor herfst winter 2025 2026.

Bekijk de streetstyle looks maar eens en laat je inspireren.  

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

Drie korte kapsels geïnspireerd door Dior voor zomer 2026. Iets voor jou?

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Wet look kapsels met een twist. Hotte haartrend voor winter 2025

Wet look kapsels met een twist. Hotte haartrend voor winter 2025

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Chloé

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dior, Max Mara, Chloé, Etro, Miu Miu

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026 (de slim fit komt terug!)

Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren. Foto Charlotte Mesman

Deze streetstyle looks met spijkerbroek zijn perfect om te kopiëren

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com