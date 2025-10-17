Door deze streetstyle looks bij Dior laten wij ons graag inspireren

Weet jij niet goed wat je in deze periode van het jaar aanmoet? Laat je inspireren door deze streetstyle looks bij Dior.

Tijdens de modeweken speelt een groot deel van het gebeuren zich op straat af. Vooral de looks van influencers en journalisten zijn interessant. Bij de modeshow van Dior voor lente zomer 2026 – in Les Jardins des Tuileries – gaven we onze ogen de kost en legden we de mooiste streetstyle looks voor je vast. Om je door te laten inspireren.

Office core

Office core is een modetrend die we deze winter veel gaan zien. Je mag je kantoorlook net even wat sterker aanzetten. Noem het tuttig, of eerste van de klas. Voor een eigentijdse twist ga je stiekem wel voor supervrouwelijk. Een schoolvoorbeeld van een office core look spotten we bij Dior: een lange kokerrok, pantykousen (met sandalen!), een mooi jasje (maar dan wel met een stoute dierenprint) en een bril. Do you get it?

Trench coat

De trench coat is een topper voor deze herfst (en dat is natuurlijk niet verwonderlijk). Voor herfst winter 2025 2026 kies je voor een lang exemplaar in een klassieke kleur en het liefst met één of meerdere opvallende details. Voor een coole, jonge look draag je ‘m met spannende accessoires: een big bag, instappers met opa-look en grijze sokken, een up-to-date zonnebril.

Klassiek

Houd je van klassiek, dan is deze streetstyle look vast iets voor jou. Als basis kies je een zwarte pantalon (voor de vroege herfst mag die de enkel vrijlaten), een witte blouse en een donkerblauwe of zwarte trui. Daarover draag je een halflange jas. Voor een frisse najaarslook kan lichtblauw heel mooi zijn. Om deze look kracht bij te zetten, ga je voor een parelketting en ballerina’s. Klassieker kan niet!

Power coat

Voor dagen waarop de temperaturen flink zakken, kies je een power coat. Zie je op tegen de winter met zijn sombere kleuren, ga dan dit jaar eens voor een lichte jas. Combineer ‘m met een lichte spijkerbroek en ga voor een supergrote, zachte tas. Je doet jezelf en vooral ook je humeur er enorm veel plezier mee. Wil je deze look een up-to-date twist meegeven, ga dan voor een supergrote, donkere zonnebril. Het is dé zonnebriltrend voor herfst winter 2025 2026.

Bekijk de streetstyle looks maar eens en laat je inspireren.

