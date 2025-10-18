Topmodel Mathilda Gvarliani. Van de bergen van Georgië naar de catwalks van Parijs

Topmodel Mathilda Gvarliani. Foto Charlotte Mesman

Maak kennis met Mathilda Gvarliani (17 mei 2004), hét nieuwe gezicht van high fashion en zonder twijfel de meest veelbelovende verschijning uit de Kaukasus sinds… nou ja, ooit.

Ze is niet alleen de lieveling van de modewereld, maar ook van de streetstyle fotografen en fashionista’s over de hele wereld: Mathilda Gvarliani uit Georgië.

Bergkind

Topmodel Mathilda Gvarliani. Foto Charlotte Mesman

Geboren in het pittoreske Mestia, een bergdorpje verscholen in het noorden van Georgië, lijkt Mathilda’s levensverhaal haast een sprookje. Maar vergis je niet: achter haar etherische blik en gazellentred schuilt een jonge vrouw met een ongekende vastberadenheid. Het verhaal gaat dat ze als kind al model wilde worden en dat ze zich op haar twaalfde al bij een modellenbureau in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië presenteerde. Daar werd haar verteld dat ze te jong was en dat ze over een paar jaartjes maar eens terug moest komen. Op haar veertiende tekende ze daadwerkelijk met een modellenbureau in Tbilisi. Eén jaar later vloog ze al in haar eentje de wereld over – Parijs, Milaan, New York.

Ze kwam binnen alsof ze al jarenlang shows liep, zou een casting director van Louis Vuitton hebben gezegd. We wisten meteen: dit is een icoon in wording.

Topmodel Mathilda Gvarliani. Photo courtesy of McQueen SS 2026

En die voorspelling kwam uit. In een mum van tijd liep ze shows voor Chanel, Dior, Schiaparelli, Gucci en Isabel Marant. Ze schitterde op de cover van – yep! – Vogue Nederland (twee keer zelfs) en werd recent nog uitgeroepen tot een van de Top 50 modellen ter wereld door Models.com — een primeur voor Georgië. Jij kent haar vast van de beauty reclames van Chanel.

Vastberadenheid en moed

Topmodel Mathilda Gvarliani. Foto ADVERSUS

Mathilda is niet zomaar een gezicht. Ze is een verhaal van vastberadenheid en moed. In een interview zei ze eens dat ze, toen ze op haar vijftiende alleen begon te reizen, ze moest leren om zich als een volwassen te gedragen in de volwassen wereld.

“Ik heb vroeg geleerd om alleen te reizen, mezelf te vertrouwen, en om volwassen te zijn – want er was simpelweg geen andere keuze.”

Die onafhankelijkheid maakt haar geliefd in de modewereld. Ze is professioneel tot in de puntjes, maar bewaart haar kwetsbaarheid. Ze tekent, schildert, klimt – letterlijk – bergen.

Topmodel Mathilda Gvarliani. Foto Charlotte Mesman

Of ze nu gehuld is in tule van Valentino of ingetogen zwart van The Row, Mathilda brengt altijd iets mee dat niet te koop is: authenticiteit. Dat zeldzame soort elegantie dat niet alleen zit in hoe je eruitziet, maar in wie je bent – en wie je durft te zijn.

In september 2024 liep ze als eerste Georgische model ooit in de Victoria’s Secret Fashion Show. En ook in de afgelopen show (oktober 2025) zagen we haar weer tussen de Victoria Secret Angels schitteren.

Tikkeltje rebels

Topmodel Mathilda Gvarliani. Foto Charlotte Mesman

Mathilda Gvarliani is geen hype. Volgens ons is ze hier om te blijven. Ze is niet alleen een professioneel model dat de kneepjes van het vak kent en de looks heeft, ze heeft haar hele persoonlijkheid mee. Ze is vastberaden maar bescheiden, vrouwelijk met een soort jongensachtige ondeugendheid.

Bij de modeshow van Rabanne liet ze alle streetstyle fotografen op zich wachten. De andere modellen waren allang verdwenen, maar Mathilda zat nog op het muurtje achter het hek. Reken maar dat geen fotograaf wegging totdat ze uit haar schuilplek was gekomen. En dat deed ze. Glimlachend, geduldig, met het air van een bescheiden filmster. Dat gaat nog wat worden met Mathilda!

