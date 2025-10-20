Love the look! Marie Gaguech in ruitjes bij Zimmermann. Laat je inspireren. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2026, waar wij aanwezig waren bij de modeshow van het Australische label Zimmermann, stal Marie Gaguech, Franse content creator en vintage-liefhebber, de show met een outfit die tegelijkertijd vrouwelijk, stoer en onweerstaanbaar chic was. Haar look is een schoolvoorbeeld van hoe je mode niet alleen draagt, maar ook belichaamt.

Marie Gaguech

Marie Gaguech is geen onbekende in de modewereld. Deze 20-something Parisienne, geboren en getogen in de bruisende straten van de Franse hoofdstad, heeft zich opgewerkt tot een TikTok-sensatie. Bekend om haar passie voor vintage finds en beauty-hacks, deelt ze niet alleen outfits die de tijd overstijgen, maar ook tips over het ontwikkelen van je eigen stijl en het krijgen van meer zelfvertrouwen. Ze liep catwalks voor heavyweights als Gucci en Prada, maar het is haar authentieke streetstyle die haar tot muze maakt. Zoals de look bij Zimmermann.

De streetstyle look van Marie Gaguech

Bij de show van Zimmermann droeg Marie een oversized ruitjesensemble in een warm bruincrèmekleurig wolweefsel. De lange jas met dubbele rij goudkleurige knopen was voorzien van een opvallende hoge leren kraag, epauletten en contrasterende leren biezen — een knipoog naar militair erfgoed, maar dan heruitgevonden met finesse. Deze combinatie van mannelijk geïnspireerde tailoring en verfijnde afwerking maakte de look modern én stoer. Onder de jas kwam een bijpassende geplooide midi-rok die preuts zou zijn geweest als die niet een hoge split zou hebben gehad.

Verder lijkt het erop dat Marie onder de jas een wit hemdje droeg met kant was afgezet. Intrigerend is ook de zijden sjaal – of is het een lange blouse – die onder de jas vandaan komt en de look beweging geeft.

Marie had het geheel gecompleteerd met kniehoge zwarte leren laarzen met een robuuste hak voor een pittige touch. Aan haar arm droeg ze een klassieke zwartleren tas met goudkleurig beslag, waar een ketting met een wit zakdoekje aan bungelde — een stylingdetail dat doet denken aan old-school ‘it-bags’, maar dan met een persoonlijke twist.

Make-up & haar: edgy en etherisch

Wat de look extra spannend maakte, waren haar gebleekte wenkbrauwen in combinatie met haar rode haar, dat ze losjes en in het midden gescheiden draagt en in de opstaande kraag van de jas heeft gestopt. Dit is een geliefde haartruc van de fashionista’s omdat je er een fake bob mee creëert, maar ook omdat het je haar mooi doet opbollen (iets om na te doen!).

Het contrast tussen haar porseleinachtige teint, de minimalistische make-up en de felrode lokken zorgt voor een bijna buitenaardse schoonheid. Deze combinatie van ‘alien beauty’ en klassieke elegantie sluit perfect aan bij de huidige beautytrends waar contrasten, details met een wow-effect, individualiteit en natuurlijke texturen centraal staan.

Mode-analyse: trends voor herfst winter 2025 2026

Marie’s outfit weerspiegelt de modevoorspellingen voor herfst winter 2025 2026. Denk aan:

De terugkeer van de ruit : mannelijk geïnspireerde fantasieën domineren opnieuw het modebeeld, en worden gecombineerd met een vrouwelijke styling en accessoires.

: mannelijk geïnspireerde fantasieën domineren opnieuw het modebeeld, en worden gecombineerd met een vrouwelijke styling en accessoires. Hoge leren laarzen : hoge laarzen zijn dit seizoen superhot!

: hoge laarzen zijn dit seizoen superhot! Vrouwelijk : de nieuwe vrouwelijkheid is sterk en zelfverzekerd, zoals het ‘tailleur’ van Marie laat zien.

: de nieuwe vrouwelijkheid is sterk en zelfverzekerd, zoals het ‘tailleur’ van Marie laat zien. Leer als accent: de leren details op de jas zijn meer dan decoratief. Ze geven structuur, contrast en een moderne flair aan traditionele stoffen zoals wol.

Laat je inspireren

Marie Gaguech weet als geen ander hoe je klassieke elementen — zoals ruiten, wol en leren laarzen — combineert met avant-garde details. Haar verschijning bij de show van Zimmermann is niet zomaar een streetstyle-moment; het is een les in fashion style. Met deze look laat ze zien hoe je als vrouw kracht en zelfverzekerdheid kunt uitstralen zonder in te boeten op stijl.

