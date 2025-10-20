Met een paar slimme keuzes maak je van je vakantiewoning, je tweede verblijf, een echt thuis ver van huis.

Vakantiewoning kopen? Zo richt je deze gezellige in!

Een vakantiewoning kopen is één ding, maar hem ook gezellig en functioneel inrichten, dat is een ander paar mouwen. Je wil een plek creëren waar je echt kan ontspannen, zonder dat het te vol of te kil aanvoelt. Met een paar slimme keuzes maak je van je tweede verblijf een echt thuis ver van huis. Hier zijn enkele tips om meteen van start te gaan.

1. Denk na over licht en zicht

Licht speelt een enorme rol in hoe gezellig een ruimte aanvoelt. Grote ramen laten niet alleen veel daglicht binnen, ze verbinden je ook met de natuur rondom je woning. Overweeg bij renovatie of aankoop hoeveel licht er binnenvalt en hoe je de ruimte kan maximaliseren. Zo voelt zelfs een klein vakantiehuisje veel ruimer en uitnodigender aan.

2. Kies meubels met oog voor comfort

In een vakantiewoning wil je vooral kunnen relaxen. Investeer in een comfortabele zetel of loungestoelen waar je kan wegkruipen met een boek of een glas wijn. Een stevige eettafel met bijpassende stoelen nodigt uit tot lange diners of spelletjesavonden met familie en vrienden. Denk ook aan multifunctionele meubels, zoals banken met opbergruimte, zodat je niets van de kostbare ruimte verliest.

3. Materialen die tegen een stootje kunnen

Vakantiewoningen worden vaak intensief gebruikt, zeker in de zomer of tijdens weekends. Kies daarom voor duurzame materialen die lang meegaan. Denk bijvoorbeeld aan houten vloeren die warmte uitstralen, of makkelijk onderhoudbare keukentoestellen. Voor de ramen kan je bijvoorbeeld aluminium ramen overwegen: stijlvol, stevig en praktisch, ideaal voor een plek waar je niet elke dag bent om alles in topvorm te houden.

4. Creëer gezellige hoekjes

Een woning voelt veel gezelliger aan als er hoekjes zijn waar je kan relaxen of lezen. Een klein zeteltje bij het raam, gecombineerd met een tafeltje en een zachte lamp, nodigt uit tot rustige momenten. Voeg kussens, plaids en een tapijtje toe, en je hebt meteen een plek waar iedereen graag vertoeft. Het gaat erom dat je ruimtes creëert waar je echt kan ontspannen, ook al is de woning compact.

5. Let op details

Het zijn vaak de kleine details die het verschil maken. Decoratie, planten of een leuk servies zorgen voor warmte en karakter. Vergeet ook praktische elementen niet, zoals voldoende opbergruimte of slimme verlichting. Zo voelt je vakantiewoning niet alleen gezellig aan, maar is hij ook functioneel.