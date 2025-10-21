Update je modelook voor het nieuwe seizoen met een moderne zonnebril. Dit zijn de zonnebrillen trends voor herfst winter 2025 2026.

Dit zijn de coolste zonnebrillen trends voor herfst winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Een nieuwe zonnebril – ook voor het winterseizoen – is een snelle manier om je modelook een instant update mee te geven. Tijdens de Paris Fashion Week gaven we onze ogen de kost en brachten we de allernieuwste zonnebrillen trends voor herfst winter 2025 2026 in kaart. Wat ons vooral opviel, is dat oversized zonnebrillen een sterke comeback maken – tot en met wrap around zonnebrillen toe -, terwijl de langgerekte, ovaalvormige monturen nog wel meedoen maar volgens ons op hun retour zijn.

De nieuwste zonnebrillen trends voor herfst winter 2025 2026

We zetten de zonnebrillen trends voor het nieuwe seizoen voor je op een rijtje. Deze trends spotten we zowel op de catwalks van toonaangevende modehuizen als in het streetstyle gebeuren tijdens de modeweken:

Oversized

We zeiden het al, oversized zonnebrillen domineren het straatbeeld met hun dramatische en stijlvolle impact. Ze geven niet alleen volop bescherming tegen de herfstzon, maar creëren ook een instant glamour-effect. Denk aan grote, volle frames die luxe en zelfverzekerdheid uitstralen.

Aviator

De aviator keert terug in een slankere, verfijnde vorm: metalen dunne frames met gradiënt glazen. Dit soort brillen zijn de perfecte balans tussen functioneel en fashion-forward.

Cat-eye

Dit zijn de coolste zonnebrillen trends voor herfst winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Cat-eye modellen met hun langgerekte, ovale vorm zijn deze winter opnieuw favoriet en zorgen voor een speelse, vrouwelijke touch. Of je nu kiest voor een subtiele of juist uitgesproken vorm, deze bril maakt elk gezicht stijlvol en expressief (ook al zijn ze volgens ons een beetje op hun retour).

Schilpadmonturen

Dit zijn de coolste zonnebrillen trends voor herfst winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Daarnaast zijn monturen in warme kleuren als tortoiseshell niet weg te denken. Ze passen perfect bij de rijke herfsttinten in kleding en accessoires.

Wrap-around

Grece Ghanem met wrap-around zonnebril. Foto Charlotte Mesman

De futuristische en sportieve wrap-around bril is een opvallende trend, met strakke lijnen en een dynamische uitstraling. Ze geven je look een moderne touch mee.

Kleur

Caroline Issa met witte zonnebril. Foto Charlotte Mesman

Wat kleuren betreft, spelen gekleurde glazen zoals geel, oranje en blauw ook deze winter een hoofdrol. Neutrale aardetinten als beige en taupe voor monturen blijven klassiek en chic. Ook witte monturen zijn nog steeds een trend, ook voor de winter!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

