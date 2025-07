Update je zomerlook met een ovale zonnebril. Het is dé zonnebrillen trend voor zomer 2025. Zwart of tortoise, met zachte rondingen.

De ovale zonnebril: dé must-have voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze zomer tillen we onze eyewear naar een hoger niveau met stijlvolle langgerekte en ovale zonnebrillen. Deze bril die de zonnebrillen trends voor zomer 2025 domineert, is dé accessoire die jouw look voorziet van een edgy, tijdloze allure.

De trend die de modewereld verovert

Ovale zonnebrillen komen we overal tegen, op straat, onder het modepubliek en op de catwalks. Met deze brillen maak je een statement op een stylish manier, reden waarom ze zo populair zijn onder de fashionista’s en influencers.

Het kenmerkende design: slank en uitgestrekt

Wat deze trend zo onderscheidend maakt, is de langgerekte vorm: zonnebrillen die breed zijn maar smal en slank blijven in de hoogte. Of ze nu zachte ovale rondingen hebben of wat strakker en hoekiger zijn, ze creëren een opvallend silhouet dat het gezicht verlengt en een mysterieuze, ultra-moderne vibe toevoegt aan elke outfit.

Van de runway naar jouw stijl

Tijdens Paris Fashion Week in maart 2025 kozen tal van topmodellen en ontwerpers voor deze stijl. De look ging vooral richting zwarte monturen met zwarte glazen, wat zorgde voor een strakke, futuristische en minimalistische uitstraling. Deze monochrome look maakt de zonnebril perfect voor elke gelegenheid en look. Wil je liever iets zachters, kies dan voor de warme, authentieke charme van tortoise monturen, de perfecte mix van vintage charme en eigentijdse edge.

Jaren ‘90

De aantrekkingskracht van de ovale zonnebril zit ‘m in de perfecte balans tussen retro invloeden en moderne finesse. Hoewel geïnspireerd op de smalle monturen uit de jaren ‘90, zijn deze brillen vervaardigd uit hoogwaardige acetate en gedetailleerd tot in de perfectie. Het resultaat? Een superstylish zonnebril met subtiele grandeur in plaats van overdreven extravagantie.

Zo style je ze deze zomer

Voor zomer 2025 draait het stylingadvies om het laten spreken van deze zonnebril als eyecatcher: combineer de bril met minimalistische outfits voor een verfijnde uitstraling of juist met gedurfde prints voor een avant-garde statement. De zwarte monturen zorgen voor een stoere look in een monochroom palet, terwijl tortoiseshell warmte en textuur toevoegt aan een casual, beachy vibe.

Hebben!

De ovale zonnebril trend voor zomer 2025 is de perfecte mix van klassieke Hollywood-glamour en cutting-edge modern design. Of je nu flaneert over de boulevard, geniet van een brunch op een zonovergoten terras of een outdoor feestje bezoekt, deze smalle, brede monturen geven je zomerlook een minimalistische coole twist.

