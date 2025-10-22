Drie korte kapsels van de catwalks voor herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Met een spijkerbroek kun je alle kanten op. Je kunt het zo casual of chic maken als je wilt. We hebben voor jeans looks voor je.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman
Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman

Ongetwijfeld is de spijkerbroek het meest gedragen kledingstuk in de wereld. Geen mens die er niet tenminste eentje heeft. Tegelijkertijd geldt ook: zoveel spijkerbroeken, zoveel stijlen. Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 gaven we onze ogen de kost. We zochten vier opvallende jeans looks voor je uit. Van casual tot chic. Vier verschillende modellen, vier verschillende stijlen.

Flared

Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman
Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman

Flared spijkerbroeken maken momenteel een grote comeback. Supercool zijn de slank afkledende modellen met lange pijpen die je met hakken draagt voor zo lang mogelijke benen. Voor een extra seventies twist kun je de broek dragen met een brede ceintuur, zoals op deze streetstyle foto. Supercool (en sexy) de blouse met daarin de lange goudkleurige kettingen en de oversized zonnebril.

Moderne harembroek

Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman
Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman

Tot onze verbazing gaat de zogenaamde harembroek terugkomen: wijd en bij de enkels gesloten. We spotten dit model in denim versie bij Zimmermann. De broek werd gedragen met een gehaakte trui met lagen, in seventies stijl, en een leren riem. Let ook op de zonnebril met gekleurde glazen.

Casual-cool

Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman
Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman

Voor een casual spijkerbroek met een coole, relaxte look kies je voor een recht exemplaar in een licht verwassen tint. Draag de broek dit seizoen weer eens IN je laarzen, een trend die helemaal aan het terugkomen is. Erop een eenvoudige trui, een stoer jack, een sjaal in een klassieke kleur. Casual maar met een stijlvolle twist.

Total denim

Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman
Streetstyle. Vier manieren om je spijkerbroek te dragen. Foto Charlotte Mesman

Een andere manier om denim te dragen, is: van top tot teen. Sarah Harris draagt op deze foto een denim broekpak maar je kunt deze look ook creëren met een afzonderlijke spijkerbroek en een spijkeroverhemd. Het is een klassieker die nooit uit de mode zal gaan!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle.

