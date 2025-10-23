Laat je inspireren door de uitbundige kledingstijl van Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken vind ik het altijd leuk om te zien hoe Emili Sindlev zich kleedt. Deze Deense styliste en creatief consultant heeft een gewaagde en kleurrijke stijl die niet alleen in haar modelooks, maar ook in haar haar en make-up tot uiting komt. Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2026 trok de Deense weer (letterlijk en figuurlijk) alles uit de kast om de show te stelen. En dat deed ze!

Overigens doet Emili mij soms aan Sarah Jessica Parker denken. Niet alleen vanwege haar lange, krullende haar maar ook vanwege haar gedurfde en kleurrijke outfits die verreweg van klassiek zijn. Emili heeft een heel eigen stijl en weet ook de looks die de ontwerpers haar ter beschikking stellen met een eigen flair te dragen.

Oversized leren jack

Bij Rabanne droeg Emili een oversized zwart leren jack, een statement piece dat volledig in lijn is met de modetrends voor herfst winter 2025 2026, over een roze kanten midi-jurk en schoenen met hakken met zebraprint. Haar haar was in een soort zijdelingse kuif gekapt en haar lippen waren rood gestift en omlijnd met lippotlood in Y2K-stijl.

Wat wij mooi vinden: de lijnen – opbollend voor het jack, uitwaaierend voor de rok – en de kleurcombinaties, met name de roze blouse en de bordeauxrode accessoires die de look omhoog halen.

Asymmetrische rok

Voor de modeshow van Loewe had de Deense styliste gekozen voor een asymmetrische navyblauwe rok (of misschien is het een jurk, want we zien wat donkerblauw onder het jack vandaan komen) met daarop een roze blouse en een crèmekleurig kort leren jack met aangerimpelde boord en bijbehorende ceintuur. Ze heeft het geheel afgemaakt met bordeauxrode accessoires: bordeauxrode sneakers met witte details en een zachte bordeauxrode tas. Haar haar is in een zijscheiding gekamd en strak naar achteren gebracht waar het is vastgezet in een kunstige knot. In haar oren draagt zilveren ringen en nog andere knopjes met fonkelende steentjes.

Gewaagd!

De look waar Emili bij Miu Miu voor koos, was supergewaagd, om te beginnen met de kleuren: rood met paars. Ook de materialen zijn gewaagd: leer in combinatie met shearling. De rode rok en de top met uitsnede zijn in leer, net zoals de strakke hoge rode laarzen met goudkleurige gespen die aansluiten bij de grote goudkleurige bloem op de top. Over het geheel draagt ze een ruitenwollen jas met shearling voering. Aan haar hand een kleine zwarte tas met goudkleurige details. Kers op de taart is het lange losse haar met fake pony en brede zwarte haarband. Ook hier draagt Emili weer kleine ringetjes in haar oren.

Wat ons opviel: de strakke rode leren laarzen – dit soort laarzen, strak en hoog, in allerlei kleuren – zijn zò cool voor winter 2025 2026.

