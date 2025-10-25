Er is soms maar weinig voor nodig om je kapsel iets bijzonders mee te geven. Experimenteer met dit simpele haaraccessoire.

Geef je kapsel een wow-effect mee met dit simpele haaraccessoire. Foto Charlotte Mesman

De afgelopen seizoenen stonden in het teken van minimalisme. Dat geldt niet alleen voor de mode maar ook voor de haartrends. De haaraccessoires op de catwalks, maar ook in het straatbeeld zijn in de loop van de tijd steeds minder geworden. Gelukkig lijkt daar voor de komende seizoenen verandering in te komen. Tijdens de modeweken voor lente zomer 2026 zagen we steeds vaker leuke haaraccessoires in de streetstyle opduiken. Van brede, elastische haarbanden tot zelfs bloemen in je haar. Iets wat we in tijden niet hebben gezien.

Simpel haaraccessoire

Een supermooi en romantisch kapsel spotten we bij Miu Miu. Daar presenteerde de Franse influencer Carla Ginola (1994), dochter van voormalig voetbalspeler David Ginola en model Coraline Delpin, zich bij in een satijnroze jurk die ze had gecombineerd met een romantische bloem in haar haar.

Zo ga je te werk

Carla’s hair look is heel gemakkelijk na te doen. Eigenlijk draait alles om: supernetjes stylen. Was je haar met shampoo en conditioner, föhn het glad met een haarproduct dat je haar tegen de hitte beschermt en gebruik zo nodig de steiltang om het helemaal steil te krijgen.

Maak nu een lage zijscheiding en breng de volle kant van je haar over je voorhoofd naar de andere kant van je gezicht. Fixeer deze lok met haargel. Breng de rest van je haar, weer met haargel en een fijne kam, naar achteren en bind het laag in je nek vast in een paardenstaart.

Dit is dé truc

Je kunt hiervoor direct een elastiekje met een bloem gebruiken. Heb je die niet, gebruik dan een gewoon elastiekje en steek de bloem erbij. Plaats de bloem aan de zijkant zodat deze van achter je oor uitpiept. Want dat is juist het aparte, dé truc, in deze look. Die bloem die van achter je oor uitkomt! Daar zit ‘m het wow-effect in!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Laat je ook inspireren door de modelook. De pumps met hoge kniekousen bijvoorbeeld zijn een modetrend die elke jurk of rok extra schwung geven.

