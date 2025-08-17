Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Witte jeans altijd en overal? Jazeker. Wat ooit gold als een zomerse uitzondering, is anno 2025 een krachtig mode-statement. Van Parijs tot Milaan, witte spijkerbroeken zijn terug — en hoe. Streetstyle-iconen en modellen off-duty bewijzen dat deze denimheld allesbehalve saai of moeilijk te dragen is. We analyseren vijf streetstyle looks en laten zien hoe jij de witte jeans rockt, het hele jaar door.

1. Romantisch en bohémien

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

De combinatie van een wijd uitlopende witte hoge taille jeans met een doorschijnende top met broderiedetails en pofmouwen is een schoolvoorbeeld van de romantische revival die we dit jaar in de mode zien. Goudkleurige accessoires en een subtiele clutch maken het geheel verfijnd en – in dit geval – zomers.

Trendconnectie: De Y2K-nostalgie transformeert in 2025 naar een verfijnde versie van romantiek: minder glitter, meer textuur. De witte jeans krijgt een vrouwelijke upgrade. Ster in deze stijl? Het modehuis Chloé.

Stijltip: Combineer je witte jeans met tops in kant, tule of gehaakte details voor een lieflijke, dromerige uitstraling. Maak het chic en feestelijk met hakken of een metallic tas.

2. Relaxed & rock

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Stoer en nonchalant tegelijk: deze look speelt met contrasten. De witte, losvallende spijkerbroek wordt gecombineerd met een zwarte top en een zwarte jas en een casual attitude. De bruine riem en zwarte schoenen zorgen voor een grounded basis.

Trendconnectie: Neutrale contrasten zijn hot. In plaats van felle kleuren of prints draait het dit seizoen om silhouet en balans tussen hard en zacht, licht en donker.

Stijltip: Draag witte jeans met diepzwarte basics voor een edgy look. Denk aan een V-hals top of coltrui en chunky loafers of biker boots voor urban flair.

3. College cool met retrovibes

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Met een knipoog naar preppy stijlen combineert deze outfit een ecru jeans met een beige blazer, turtleneck en een nonchalant over de schouders gedragen streeptrui. De bruine riem en puntige schoenen/boots en de gevlochten bruinleren oversized tas maken het geheel authentiek vintage.

Trendconnectie: Preppy invloeden zijn volop aanwezig in de najaarsmode van 2025: tweed, leer, coltruien en retrokleurstellingen zijn de basis van de ‘quiet cool’-stijl.

Stijltip: Kies voor een witte jeans met een licht gelige ondertoon (zoals ecru of ivoor) en combineer die met camel- of grijstinten voor een ingetogen, stijlvolle outfit. Perfect voor de herfst.

4. Power woman

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Een krachtige en moderne interpretatie van de (off-white) witte jeans: licht verwassen denim onder een zwarte power coat jas en double breasted blazer met daaronder een wit T-shirt. De zwarte zonnebril en grijze laarzen met hak en puntige neus zorgen voor een pittige touch.

Trendconnectie: In 2025 zijn statement en volume key. Denk: XXL-jassen, brede schouders, laag op laag, en neutrale kleuren met krachtige styling.

Stijltip: Speel met proporties. Combineer rechte of flared jeans met lange, gestructureerde jassen of blazers voor een urban chique uitstraling. Less is more, als je maar goed let op vorm.

5. Total white

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Deze geraffineerde look bewijst dat wit op wit verre van saai is. De witte jeans wordt gecombineerd met een witte blouse en jas, en een chique zijden sjaal als eyecatcher. De accessoires zijn in neutrale kleuren met een designer touch.

Trendconnectie: Ton-sur-ton blijft onverminderd populair. Door te spelen met textuur (wol, denim, zijde) creëer je gelaagdheid zonder kleur nodig te hebben.

Stijltip: Ga voor een monochrome look met verschillende materialen in één kleurfamilie. Accentueer met een luxe accessoire, zoals een zijden sjaal of gestructureerde tas in beige of bruin.

De witte jeans is here to stay

De witte spijkerbroek is niet langer het brave zusje van blauwe denim. In 2025 kun je deze broek zowel klassiek als rebels dragen. Van romantisch tot oversized minimalisme.

Snelle stijltips: zo rock jij je witte jeans

Kies het juiste wit: ga voor ecru, ivoor of stone white als je bang bent voor vlekken of teveel contrast.

Speel met vormen: flared, wide-leg en loose fit zijn helemaal van nu. Slim fit is aan het terugkomen!

Laagjes maken het verschil: werk met materialen als wol, kant, leer of zijde.

Contrast is key: zwart, bruin of camel maken wit visueel sterker.

Ook in de winter: met boots, trenchcoats of oversized mantels.

