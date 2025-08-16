Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week. Überchic!

Waar het op de catwalks nog steeds flirten met maximalisme is, fluistert de Deense straatmode: zwart met witte streetstyle looks zijn hot.

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Tijdens de Copenhagen Fashion Week voor lente zomer 2026 viel er één onverwachte streetstyle trend op: looks in het zwart met wit. Dit is opvallend voor de Deense modestad waar ze met felle kleuren en opvallende kleurcombinaties wel raad weten. Maar zwart met wit is dan ook een onovertroffen klassieker. Zoals Coco Chanel zei: Black has it all. White too. Their beauty is absolute. It is the perfect harmony. Minimalistisch maar krachtig, ingetogen en harmonieus. Van oversized tailoring tot Y2K streetwear, zwart-met-wit bewees opnieuw haar status als ultieme stijl twin. Tijd om in te zoomen op de meest opvallende streetstyle-looks in deze niet-kleuren.

Zwart met witte streetstyle looks

1. De Luxe Minimalist

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Een verbluffend cool silhouet: een witte top met architectonische vormen, een opstaande kraag en enkel één mouw, gecombineerd met een wijde zwarte broek. Accessoires werden bewust minimaal gehouden: strak naar achter gedragen haar, zwarte schoenen met een lage hak en een oversized zonnebril. Dit is geen “kijk naar mij” look — dit is “noteer dit.”

Key Pieces:

Witte gestructureerde blouses

Zwarte palazzo-broeken

Minimalistische zwarte schoenen of muiltjes

Zonnebrillen met scherpe lijnen

Stijlcode: Scandinavische elegantie met een vleugje urban cool.

2. De Y2K Revival Girl

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Een vleugje Gen Z flair kwam van een opvallend duo. De blikvanger? Een cropped zwart T-shirt met witte accenten, gecombineerd met wijde witte jeans en felrode statement ‘fugly’ (f*cking ugly) schoenen. Een vintage Louis Vuitton tas met Takashi Murakami design voegde een speelse dosis logoliefde toe, terwijl de lage taille en mini-zonnebril de look een onmiskenbaar 2000s-DNA gaven.

Key Pieces:

Cropped tops met logo of graphic details

Witte spijkerbroek

Statement tas met kleur

Micro sunglasses

Statement ‘fugly’ schoenen

Stijlcode: nostalgie meets nu — stoer, speels, en zelfverzekerd.

3. De Soft Grunge Romantica

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Een relaxte, romantische look: een witte oversized longsleeve zomertrui met V-hals over een wijde krijtstreep broek, met een kanten slipdress die subtiel onder de trui vandaan kwam. Het geheel oogde nonchalant, alsof het achteloos was aangetrokken — maar dan op de meest stijlvolle manier.

Key Pieces:

Oversized witte sweater of zomertrui

Kanten onderlaag

Wijde krijtstreep broek

Zwarte sandalen

Stijlcode: Cottagecore met een vleugje edgy stadsmeisje.

4. De Edgy Sophisticate

Zwart met witte streetstyle looks bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Op deze laatste streetstyle foto Deens topmodel Mona Tougaard in het zwart met wit. Ze droeg een zwarte coltrui onder een zwart mouwloos leren vest, gecombineerd met een witte rechte broek en moderne witte pumps. Een studded riem en witte schoudertas maakten de look helemaal af. Dit is hoe je kracht uitstraalt — zonder een woord te zeggen.

Key Pieces:

Leather layering

Witte tailored broek

Strakke accessoires in wit (witte tassen zijn hot!)

Studded details

Stijlcode: Powerdressing, met een Copenhagen-cool twist.

Wat hebben deze looks gemeen? De nieuwe zwart-wit code

Als je goed kijkt, zie je een aantal rode (of beter gezegd: zwarte en witte) draden:

Wijdvallende broeken domineren de streetstyle (ook al gaan we voor de komende winter ook weer slim fit broeken zien), in denim, wol of katoen.

domineren de streetstyle (ook al gaan we voor de komende winter ook weer slim fit broeken zien), in denim, wol of katoen. Texturen mixen is het nieuwe kleuren combineren: leer, kant, ribfluweel, zijde.

is het nieuwe kleuren combineren: leer, kant, ribfluweel, zijde. Asymmetrieën & volume zorgen voor spannende contrasten en silhouetten.

zorgen voor spannende contrasten en silhouetten. Accessoires zijn óf ultraminimalistisch óf uitgesproken stoer en cool.

Het kleurpalet mag dan beperkt zijn, maar de stijlopties zijn eindeloos.

Style tips: zo draag jij zwart-wit op z’n CPH’s

Speel met proporties. Combineer oversized broeken met een strakke top (of andersom). Textuur is key. Kant + leer + katoen? Ja. Altijd ja. Volume is je vriendin. Durf te spelen voor dramatische vormen. Voeg één eyecatcher toe. Denk aan rode schoenen, een vintage it-bag of statement riem. Laat je gezicht spreken. Natuurlijke make-up en strak haar maken je look af.

Waar het op de catwalks nog steeds flirten met maximalisme is, fluistert de Deense straatmode iets anders: zwart en wit zijn allesbehalve saai. Ze zijn geraffineerd. Verfijnd. En oneindig veelzijdig.

Dus als je dit seizoen één garderobe-update wilt doen, begin dan met (niet)twee kleuren. Je hebt ze zeker al in je kast. Het enige dat je nodig hebt, is tijd om stijlvolle creaties bij elkaar te halen.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS