Deze romantische streetstyle look met stoere edge is supercool! We leggen je uit hoe je deze look kunt kopiëren.

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Deze streetstyle look, gespot bij de show van Chloé voor herfst winter 2025 2026 tijdens Paris Fashion Week, is een schoolvoorbeeld van de stijl van het Franse maison Chloé, en van hoe romantiek en moderniteit elkaar ontmoeten. Het is een outfit die je niet snel vergeet: sensueel, pittig, rebels bijna. We analyseren de outfit en geven je tips over hoe jij zelf deze look kunt nadoen.

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Lookanalyse

1. De slipdress

Een eigentijdse interpretatie van vintage lingerie, met fijne kanten details aan de halslijn en onderaan de jurk. De jurk heeft een losvallende, vrouwelijke pasvorm met speelse ruches en een subtiele gelaagdheid. De zwarte (of donkerblauwe) kleur in combinatie met wit kant geeft het geheel een mysterieuze, romantische uitstraling.

2. De leren laarzen

De over-the-knee laarzen in glanzend bruin kreukleer zorgen voor een krachtig contrast, iets waar fashionista’s graag mee spelen (en shockeren). Ze maken de look urban, stoer en een tikkeltje gedurfd. Het zachte, soepel vallende leer oogt elegant, maar door de lengte tot over het dijbeen maak je met deze laarzen absoluut een statement.

3. De sieraden

De combinatie van een bloemenchoker met lange, gouden kettingen zorgt voor een bohemien-chique uitstraling. De vintage invloeden zijn duidelijk aanwezig, maar de combinatie voelt verrassend fris en eigentijds.

4. De accessoires

Een kleine schoudertas met een gouden ketting is minimalistisch maar verfijnd. De natuurlijke bob en de subtiele make-up versterken het nonchalante, maar stijlvolle karakter van deze look.

Sfeer & vibe

Deze look staat voor romantische rebellie: denk aan een dromerig meisje dat rechtstreeks uit een jaren ‘20 boudoir lijkt te komen, maar verrassend genoeg met beide voeten stevig in het Parijs van 2025 staat. De combinatie van vrouwelijke (kant, zijde, ruches) en stoere (leer, laarzen, statementkettingen) materialen is de sleutel van de nieuwe, zelfverzekerde vrouwelijkheid waar Chloé voor staat.

Fashion week context

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Deze look sluit aan bij de nieuwe modetrends voor herfst winter 2025 2026:

lingerie als outerwear blijft domineren

power boots boosten zachte of vloeiende silhouetten

gelaagde, expressieve sieraden met verwijzingen naar historische stijlen zijn hot

de jaren ‘90 met een vintage filter blijven de mode inspireren, maar dan met een hoogwaardige en doordachte uitstraling.

Streetstyle beoordeling

Label esthetiek : trouw aan Chloé’s DNA — romantisch, sensueel en vrouwelijk met een stoere eigentijdse touch

: trouw aan Chloé’s DNA — romantisch, sensueel en vrouwelijk met een stoere eigentijdse touch Styling edge : urban, krachtig en vol zelfvertrouwen zonder concessies

: urban, krachtig en vol zelfvertrouwen zonder concessies Street style beoordeling: 9/10 — gedurfd maar draagbaar, runway-inspiratie met een persoonlijke twist

Tips om de look te kopiëren

Geïnspireerd door deze look? Hier zijn tips om er zelf mee aan de slag te gaan.

1. Slipdress met kanten details

Waar op te letten: een jurk in satijn of zijde-look, met fijne bandjes, ruches en kanten accenten

Stijlidee: draag er een kanten onderjurk onder voor extra volume

2. Over-the-knee laarzen in bruin leer

Waar op te letten: ga voor laarzen in soepel leer, een iets slouchy pasvorm en een comfortabele hak

Stijlidee: draag een stukje van de jurk nonchalant in de brede schacht van de laars voor een speels effect

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

3. Statement sieraden

Waar op te letten: een opvallende choker, gecombineerd met vintage goudkleurige kettingen

Stijlidee: mix materialen zoals goud en kralen en fluwelen linten of details voor een eclectische look

4. Kleine schoudertas met ketting

Waar op te letten: een strak model met een gouden ketting

Stijlidee: kies voor minimalistisch design zodat het de rest niet overschaduwt

5. Haar & make-up

Haar: een natuurlijke bob of lang haar met slag, nonchalant en luchtig

Make-up: een frisse glow, zachte blush en naturel lippen

Tip: gebruik een textuurspray voor volume en beweging zonder moeite

Wil je het persoonlijker maken?

Draag er een leren of denim jasje overheen

Voeg een coltrui toe onder de jurk voor koudere dagen

Vervang de hoge laarzen door cowboy boots en – op frisse dagen – door zwarte pantykousen.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS