Benieuwd wat de week van 22 tot 29 februari voor jou in petto heeft? Langzaam maar zeker komt het voorjaar in zicht en misschien merk je dat er al iets nieuws begint te kriebelen. De sterren nodigen je uit om vooruit te kijken, zonder te haasten. Klik op jouw sterrenbeeld en ontdek welke inzichten, kansen en zachte duwtjes het universum je deze week meegeeft. Laat je inspireren door je weekhoroscoop en haal eruit wat bij jou past.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Deze week sta jij in het middelpunt van je eigen verhaal. Met je verjaardag in zicht of net achter de rug voel je een natuurlijke drang om terug te blikken én vooruit te dromen. De dagen nodigen je uit om stil te staan bij wat je het afgelopen jaar hebt geleerd en wat je wilt meenemen naar de volgende fase. Vertrouw op je intuïtie: die staat scherper afgesteld dan je denkt. Op werkgebied kun je een ingeving krijgen die later van grote waarde blijkt, mits je hem serieus neemt. Praktische zaken vragen wat aandacht, maar laat ze je creativiteit niet overschaduwen. Zorg goed voor je energie, want je bent gevoeliger voor prikkels dan anders. Een wandeling, muziek of een goed gesprek kan wonderen doen. Liefde speelt een rustige bijrol; het gaat deze week vooral om verbinding met jezelf. Als jij helder bent over je grenzen en verlangens, volgt de rest vanzelf.

Ram (21 maart – 19 april)

De week begint voor jou wat rustiger dan je gewend bent, maar vergis je niet: onder de oppervlakte borrelt al nieuwe energie. Dit is een uitstekende periode om plannen te maken en nog niet meteen vol gas te geven. Je kunt veel winnen door eerst te observeren en pas daarna te handelen. Op je werk of in studie kan een onverwachte wending je dwingen flexibel te zijn; zie dat niet als een obstakel, maar als een kans om je leiderschap op een andere manier te tonen. Fysiek voel je de behoefte om te bewegen, maar forceer niets. Een regelmatig ritme brengt je verder dan impulsieve acties. In relaties – vriendschappelijk of professioneel – helpt het om beter te luisteren dan te spreken. Je hoeft niet altijd de eerste te zijn. Tegen het einde van de week voel je je kracht toenemen en wordt duidelijk waar jij binnenkort vol overtuiging “ja” tegen wilt zeggen.

Stier (20 april – 20 mei)

Deze week draait om stabiliteit en het verstevigen van wat je al hebt opgebouwd. Je merkt dat kleine, consistente stappen meer opleveren dan grote gebaren. Op financieel of praktisch vlak kun je een beslissing nemen die op lange termijn rust brengt. Laat je niet opjagen door andermans tempo; jouw kracht zit in volhouden. In je sociale omgeving kan iemand jouw betrouwbaarheid extra waarderen, ook al wordt dat niet meteen uitgesproken. Blijf trouw aan jezelf en aan je waarden. Creatieve bezigheden of werken met je handen helpen je hoofd leeg te maken. Liefde is deze week minder spectaculair, maar juist warm en ondersteunend. Dat geldt ook voor de relatie met jezelf: wees mild en gun jezelf comfort zonder schuldgevoel. Tegen het weekend voel je meer vertrouwen en plezier, simpelweg omdat je doet wat bij je past.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Je hoofd staat deze week niet stil, en dat is zowel je kracht als je valkuil. Ideeën vliegen alle kanten op en je hebt zin om van alles tegelijk aan te pakken. Probeer toch prioriteiten te stellen, anders blijft er veel half af. Communicatie speelt een grote rol: een gesprek kan onverwacht helderheid brengen of een misverstand oplossen. Wees eerlijk, maar ook tactvol. Op werkgebied kun je uitblinken door je flexibiliteit en humor. Zorg er wel voor dat je ook momenten van rust inbouwt, want mentale overbelasting ligt op de loer. Liefde en vriendschap vragen vooral om aanwezigheid: echt luisteren, zonder meteen te willen reageren. Tegen het einde van de week ontstaat er ruimte voor inspiratie en misschien zelfs een klein avontuur dat je blik verruimt.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Deze week nodigt je uit om je emotionele wereld op orde te brengen. Je voelt sterker dan anders wat wel en niet goed voor je is. Neem dat serieus, ook als dat betekent dat je even afstand moet nemen van bepaalde verplichtingen. Thuis en familie spelen een belangrijke rol; kleine aanpassingen in je omgeving kunnen een groot gevoel van rust geven. Op je werk kun je rekenen op je doorzettingsvermogen, al is het belangrijk je niet alles persoonlijk aan te trekken. Liefde staat in het teken van veiligheid en vertrouwen, niet van grote woorden. Een oprecht gebaar zegt meer dan duizend beloften. Door goed voor jezelf te zorgen, geef je ook anderen de ruimte om dat te doen.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Je straalt deze week, zelfs zonder dat je er moeite voor doet. Toch is dit geen periode om alleen maar op de voorgrond te treden; juist door anderen te laten schitteren, vergroot je je eigen impact. Samenwerking verloopt beter als je openstaat voor feedback. Creatief gezien kun je veel kwijt, vooral als je durft te experimenteren. Let wel op je energie: je hoeft niet altijd “aan” te staan. Neem tijd om op te laden, anders raak je sneller geïrriteerd. In relaties draait het om wederzijds respect en plezier, zonder drama. Een speelse houding brengt meer dan een strijd om gelijk. Aan het eind van de week voel je trots, niet door applaus, maar door innerlijke tevredenheid.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Deze week vraagt om structuur, maar niet om perfectionisme. Je kunt veel bereiken door overzicht te creëren en taken stap voor stap af te werken. Laat los wat niet echt jouw verantwoordelijkheid is. Op werkgebied word je gewaardeerd om je betrouwbaarheid en oog voor detail, maar vergeet niet je successen zelf ook te erkennen. Gezondheid en welzijn verdienen aandacht; kleine aanpassingen in je routine hebben groot effect. In relaties helpt eerlijkheid, vooral als je iets al langer voor je houdt. Liefde is praktisch en ondersteunend: samen iets oplossen of plannen geeft voldoening. Gun jezelf ook ontspanning, want je hoeft niet alles te verdienen. Soms mag het gewoon prettig zijn.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Balans is deze week jouw sleutelwoord. Je voelt de behoefte om harmonie te herstellen, zowel in jezelf als om je heen. Dat lukt het best als je duidelijk bent over wat jij nodig hebt. Vermijd besluiteloosheid door te vertrouwen op je eerste gevoel. Creatieve of esthetische projecten verlopen soepel en geven je energie. In sociale contacten kun je een verbindende rol spelen, maar neem niet alle problemen van anderen over. Liefde en vriendschap vragen om gelijkwaardigheid; geef én ontvang. Tegen het einde van de week voel je meer rust, omdat je keuzes hebt gemaakt die echt bij je passen.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Deze week ga je de diepte in, maar op een constructieve manier. Je wilt begrijpen wat er onder de oppervlakte speelt, bij jezelf en bij anderen. Dat kan leiden tot inzicht en groei, mits je niet blijft hangen in wantrouwen. Op professioneel vlak kun je strategisch sterk zijn; je ziet kansen die anderen missen. Gebruik die wijs. Emotioneel is het belangrijk je kwetsbaarheid niet te verwarren met zwakte. In relaties draait het om eerlijkheid en respect voor grenzen. Minder intensiteit kan soms juist meer verbinding brengen. Neem tijd voor stilte en reflectie; daar vind je je kracht.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Je voelt deze week de drang om vooruit te kijken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Reizen, leren of plannen maken voor de toekomst geven je energie. Let wel op dat je het heden niet overslaat. Kleine verplichtingen vragen ook aandacht. Op werkgebied kan een optimistische houding deuren openen, zolang je realistisch blijft. In relaties draait het om vrijheid en vertrouwen: geef ruimte en vraag die ook. Liefde hoeft niet groots of meeslepend te zijn om waardevol te zijn. Een gedeelde lach of visie kan genoeg zijn. Tegen het weekend voel je hernieuwde inspiratie en zin om stappen te zetten.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Deze week staat in het teken van verantwoordelijkheid, maar ook van erkenning. Je inzet wordt gezien, zelfs als dat niet meteen uitgesproken wordt. Blijf gefocust op je doelen, maar wees bereid je aanpak bij te sturen. Structuur geeft je houvast, zolang je niet te streng voor jezelf bent. In je persoonlijke leven helpt het om werk en privé beter te scheiden. Liefde en vriendschap vragen om aanwezigheid, niet om oplossingen. Soms is luisteren genoeg. Neem tijd om successen te vieren, hoe klein ook. Dat geeft motivatie voor de volgende stap.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Na je verjaardagstijd voel je langzaam weer richting en focus ontstaan. Deze week is geschikt om ideeën te concretiseren en plannen te delen met de juiste mensen. Je originaliteit wordt gewaardeerd, maar zorg ervoor dat anderen je ook kunnen volgen. Samenwerking verloopt beter als je je eigenzinnigheid combineert met geduld. Op persoonlijk vlak is dit een goede periode om routines te herzien: wat werkt nog, en wat niet? Liefde speelt een rustige, vriendschappelijke rol en draait om gelijkwaardigheid. Door trouw te blijven aan jezelf én open te staan voor feedback, leg je een stevige basis voor de komende maanden.

