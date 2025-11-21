Bh kopen? Zo kies je de juiste pasvorm voor jou

Haartrends 2025. Bobkapsels: laten knippen of gewoon faken?

Vind je bobkapsels leuk maar durf je het niet aan? Fake het dan! Het is heel eenvoudig. We leggen je uit hoe je dit doet.

Charlotte Mesman
Ook in de haartrends van 2025 blijft het bobkapsel een echte blikvanger. Je kunt natuurlijk voor een frisse coupe gaan en het laten knippen, maar er zijn ook slimme manieren om een bob moeiteloos te faken.

Bobkapsels zijn al jaren populair en dat is niet voor niets. Ze geven je look direct een moderne update, zonder dat je meteen voor echt kort haar hoeft te kiezen. Filmsterren en zangeressen als Keira Knightley, Charlize Theron en Scarlett Johansson worden geregeld met dit kapsel gespot. Ook topmodellen zoals Bibi Breslin, Gigi Hadid en Hailey Bieber dragen het met overtuiging.

Bobkapsels voor steil én krullend haar

Tijdens Paris Fashion Week voor lente-zomer 2026 zagen we volop catwalkmodellen met halflange bobs. Heb je steil haar, dan is een strakke, rechte bob een perfecte keuze: je haalt er het maximale mee uit je coupe. Voor een natuurlijker resultaat kun je het haar aan de voorkant ook iets gelaagd en korter laten knippen, zoals op de foto hieronder. Maar ook bij krullen werkt een bob verrassend mooi — je krullen krijgen er juist extra definitie door.

Tip: de winter is bij uitstek het seizoen voor een bobkapsel. Het valt mooi boven je kraag of sjaal, waardoor je minder wrijving hebt en dus ook minder kans op klitten.

Tip 2: een bob is bovendien ideaal om je haar weer gezond te maken. Je knipt alle dode punten in één keer weg, en omdat je haar minder weegt, oogt het meteen voller en luchtiger.

De fake bob

Wil je geen centimeters kwijt, maar wel die bob-look? Dan kun je de coupe heel eenvoudig faken. Een beproefde truc is om je haar in de col van je trui te stoppen — vooral in de winter werkt dat perfect. Was je haar eerst, zodat het zacht en volumineus wordt en mooi opbolt.

Een andere optie is om alleen de voorste haarlokken iets korter te laten knippen. Je hoeft daarbij niet te kiezen voor het dramatische lengteverschil dat een paar jaar geleden in de mode was. Toen gingen meerdere influencers voor de zogenaamde butterfly haircut: een grafisch kapsel waarbij de voorste lokken kort waren en de achterkant juist lang, waardoor je een trapsgewijs effect kreeg.

In de haartrends van 2025 zien we een natuurlijkere benadering. Het lengteverschil is subtieler, en met een paar kortere lokken rond je gezicht kun je al makkelijk een bob suggereren. Draag de rest van je haar strak naar achteren, of bind het nonchalant samen — beide opties werken perfect voor een zachte, moderne bob-illusie.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS

