Tijdens de Paris Fashion Week stuitten we op dit korte kapsel. Gaan we de eighties weer terugzien in de haartrends voor 2025?

Zijn korte kapsels in jaren ’80 stijl terug in de haartrends voor 2025? Foto Charlotte Mesman

Lang haar zal altijd in de mode blijven, bob kapsels zijn hip en domineren nog steeds de haartrends voor 2025 maar ook korte kapsels doen volop mee. Veel korte kapsels hebben lange lagen, wat langer haar aan de voor- en zijkanten dat de oren bedekt en dat uitmondt in een nog wat langere haarlengte in de nek. Een andere haartrends als het op korte kapsels aankomt, is de pixie cut à la Taylor Hill. Maar bij Chanel spotten we het opmerkelijke kapsel dat je op onze streetstyle foto’s ziet.

Jaren ’80?

Zijn korte kapsels in jaren ’80 stijl terug in de haartrends voor 2025? Foto Charlotte Mesman

Misschien heb ik het mis, maar dit kapsel doet mij denken aan de korte koppies in de jaren ’80. Ik herinner me nog dat mijn moeder eens met zo’n hoofd van de kapper terugkwam. Ze heeft van zichzelf steil haar en droeg het altijd getoupeerd maar had het voor deze korte haarcoupe laten permanenten. Verder was het nogal plukkerig geknipt. We moesten er allemaal enorm aan wennen maar tegelijkertijd was het ook wel erg hip.

Korte krullen

Zijn korte kapsels in jaren ’80 stijl terug in de haartrends voor 2025? Foto Charlotte Mesman

Het kapsel op deze foto roept deze jeugdherinneringen bij mij op. Permanenten was in de jaren ’80 een trend en die werd vooral ook op kort haar losgelaten. Hoogstwaarschijnlijk zijn de krullen in het kapsel bij Chanel natuurlijk maar juist omdat ze ongewoon kort zijn (vergelijk dit kapsel maar eens met het krullenkopje van topmodel Mathilda Gvarliani), hebben ze – volgens ons dan – die spannende eigthies vibe.

Wil jij dit kapsel?

Zijn korte kapsels in jaren ’80 stijl terug in de haartrends voor 2025? Foto Charlotte Mesman

Wil jij dit kapsel dan is de textuur van je haar doorslaggevend. Bespreek met je kapper of je haar een goede basis voor deze look is of wat je er eventueel mee kunt doen om movement te creëren. Verder is het kapsel over het hele hoofd vrij kort geknipt, dus zonder de lengteverschillen die we momenteel vaak zien.

Zijn korte kapsels in jaren ’80 stijl terug in de haartrends voor 2025? Foto Charlotte Mesman

Ook het haar aan de voorkant is kort en valt het nonchalant op het voorhoofd. De oren zijn vrij en de ‘bakkebaarden’ zijn in een licht puntje geknipt. De nek is bloot met ook hier wat korte plukjes. Je kunt de beweging in dit kapsel versterken door de korte haarlokken met wat gel om je vingers te winden.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet, durf jij het dit jaar aan om de schaar in je (lange) lokken te laten zetten!

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS