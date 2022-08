13x Anti-aging beauty tips voor mooie borsten

Jaren ’90 trends in de mode voor zomer 2022. Photo courtesy of N21

Met de terugkeer van de jaren ’90 in de modetrends staan borsten weer volop in de belangstelling. Want de jaren ’90 mode betekent ook: doorzichtige jurkjes en ultravrouwelijke decolletés. Iedereen kent vast de foto’s van een feestende Kate Moss in een transparant jurkje met daaronder enkel een eenvoudig slipje maar geen beha. Ze worden in deze periode volop op internet gepubliceerd.

Nu zal niet iedereen – bijna niemand – zo door het leven gaan. Zelfs topless zonnen is uit de mode geraakt. Daar zijn wel weer andere dingen voor in de plaats gekomen, zoals crop tops, underboob topjes en beha’s als outerwear. Deze modetrends vestigen dan toch weer de aandacht op die twee welvingen waar niemand ooit uitgekeken lijkt te raken.

Het natuurlijke verouderingsproces

Net zoals de rest van ons lichaam houden we ook onze borsten graag zo lang mogelijk jong en mooi. Hoewel we het natuurlijke verouderingsproces niet kunnen stoppen, kunnen we het wel vertragen.

Onze borsten bestaan kort door de bocht uit: vetweefsel, melkklieren en bindweefsel. Vanaf ons vijfendertigste neemt het klierweefsel af en komt daar vetweefsel voor in de plaats waardoor er moet worden ingeleverd op de stevigheid. De huid is in deze zone van het lichaam bovendien veel dunner dan de rest van het lichaam waardoor die sneller veroudert. Alle reden om extra voorzichtig met dit deel van ons lichaam om te gaan. Daar komt nog bij dat ook de hoeveelheid collageen (vanaf ons vijfentwintigste met circa 1,5% per jaar!) en hyaluronzuur afneemt. Al met al leidt dat tot een minder goed gehydrateerde en een minder elastische huid, en dus minder stevige borsten.

Andere factoren die meespelen bij de veranderingen die onze borsten in de loop der tijd ondergaan, zijn hormoonveranderingen (zwangerschap, menopauze), de zwaartekracht, zonschade en lichamelijke veranderingen (aankomen, afvallen).

Dit kun je doen

Er bestaan geen wondermiddelen om je borsten jong te houden, laat staan om de tijd terug te draaien. Maar door ze dagelijks goed te verzorgen, kun je ze zo lang mogelijk mooi houden.