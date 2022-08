Zit hier de it-bag, de cult-tas, van het nieuwe winter seizoen 2022 2023 tussen?

Tassentrends winter 2022 2023. De O’Lock Swing bag van Fendi. Photo courtesy of Fendi

De nieuwigheid van de Fendi tassen voor herfst winter 2022 2023 zit ‘m vooral in het logo. Want voor het eerst krijgen we het nieuwe O’Lock logo dat Delfina Delettrez Fendi, Artistic Director of Jewelry van Fendi, ontwierp op tassen te zien.

Het O’Lock logo is de evolutie van het karakteristieke FF logo van het Italiaanse modehuis. Het is gemoderniseerd met een grafische vorm die een beetje aan een karabijnhaak doet denken maar het design is vrouwelijk en zacht ovaalvormig (zie het hengsel).

Dat logo komen we dit seizoen ook tegen in twee fashion-forward tassen van Fendi: de O’Lock Swing en de O’Lock Zip.

De O’Lock Swing is de perfecte onderarmtas met een minimalistisch design en een chic jaren ’90 silhouet. Je kunt de tas onder je arm dragen of bij het hengsel als een trendy clutch. De kleuren voor deze trendy tas lopen uiteen van zwart tot beige, van croco tot pied-de-poule.

Tassentrends winter 2022 2023. De O’Lock Zip bag van Fendi. Photo courtesy of Fendi

De O’Lock Zip tas is een shopper bag (shopper bags zijn tegenwoordig dé tassentrend) en is daarmee groter en zachter dan de Swing. Deze tas biedt zeeën van ruimte en heeft verschillende praktische compartimenten. Sommige versies zijn verrijkt met een signatuur metalen FF opschrift.