Kapseltrends zomer 2025. Wet look kapsels blijven super cool! Bij Elie Saab. Foto ADVERSUS

Weet je even niet meer wat je met je haar aanmoet, ga dan voor een wet look kapsel. Dit soort hair looks komen we volop in de kapseltrends voor zomer 2025 tegen. Het zijn ideale zomerkapsels omdat je er geen omkijken naar hebt. Ook als je geen tijd hebt om je haar te wassen en föhnen kom je er schitterend mee voor de dag.

Anders dan je misschien denkt, zijn er oneindig veel varianten. We hebben de allernieuwste wet look kapsels van de catwalks voor herfst winter 2025 2026 voor je. Want ook het komende seizoen gaan we aan de wet gel.

Wet look kapsels

Een beslissende keuze voor je wet look kapsel is je scheiding. Die kan je in het midden trekken, iets wat onder de influencers erg populair is, maar je kunt ook kiezen voor een zijscheiding. Daarmee hebben we het nog niet gehad. Op verschillende catwalks voor herfst winter 2025 2026 zagen we wet look kapsels zonder scheiding tegenkomen. Het haar was strak achterovergekamd.

Zonder haarscheiding bij Giambattista Valli

Kapseltrends zomer 2025. Bij Giambattista Valli. Foto Charlotte Mesman

Bij het Italiaanse maison Giambattista Valli hadden de hair stylisten meerdere haarstijlen voor de modellen gekozen. Sommige modellen droegen het los, bij andere modellen was het haar superstrak, zonder haarscheiding, met een haarproduct naar achteren gekamd en in een halfhoge paardenstaart vastgezet.

Met geisha twist bij Akris

Kapseltrends zomer 2025. Bij Akris. Foto Charlotte Mesman

Ook bij het Zwitserse modehuis Akris was het haar van de modellen met gel en een fijne kam naar achteren gestyled, maar dan wel in drie secties. Die secties waren van achteren als het ‘ingestopt’ waardoor het leek of het kort was. Er was dus geen staart of knot te zien. Het geheel kwam geisha-achtig over.

Wet look kapsels met een twist. Hotte haartrend voor winter 2025. Model bij Akris. Foto Charlotte Mesman

Met lage zijscheiding bij Elie Saab

Kapseltrends zomer 2025. Wet look kapsels blijven super cool! Foto ADVERSUS

Superstrakke hoofden zagen we ook bij Elie Saab. De modellen hadden daar een scherpe zijscheiding waarbij de lange kant van het haar schuin over het voorhoofd liep. Er waren grote hoeveelheden gel en een fijne kam gebruikt om de haartjes perfect naast elkaar te leggen. Achter op het hoofd, richting de nek, was het haar vastgezet in een soort knot waarbij de haarpunten omhoog uitstaken.

Kapseltrends zomer 2025. Wet look kapsels blijven super cool! Foto ADVERSUS

Zoals je ziet, kun je met wet look gel oneindig veel hair looks creëren. Laat je fantasie deze zomer gaan!

