Streetstyle: casual chic. Zo doe je dat in zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Chillen. Luieren. Lome dagen. Wie heeft er zin om zich in de zomer te kleden? Toch kun je er iets heel leuks van maken. Juist voor zomer 2025 is het heel gemakkelijk want er waait een frisse casual wind door de mode, die maakt dat je deze zomer in een pyjama broek of een zijden lingerie broekje de deur uit kunt. We vertellen je er meer over.

Casual chic

Streetstyle: casual chic. Zo doe je dat in zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Je bent vast bekend met ‘quiet luxury’, een chique minimalistische stijl. De casual chique look voor zomer 2025 gaat net nog een stapje verder. Het gaat om supergemakkelijke basics die je gewoonlijk in en rond het huis draagt.

Basics

Streetstyle: casual chic. Zo doe je dat in zomer 2025. Foto ADVERSUS

Het is een stijl die heel gemakkelijk te creëren is. De basics zijn:

Witte T-shirts

Witte tanktops

Palazzo broeken met trekkoord

Oversized overhemden die je open – over een sportieve beha of bikinitop – draagt

Lingerie

Streetstyle: casual chic. Zo doe je dat in zomer 2025. Foto ADVERSUS

Die basics kun je mixen met lingerie items zodat je die zomerse chilly ‘ik heb geen zin om me aan te kleden maar zie er wel trendy uit’-twist krijgt. Denk hierbij aan:

Streetstyle: casual chic. Zo doe je dat in zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Onderjurken

Slip dresses

Zijden lingerie broekjes

Wijde boxershorts met streepmotief

Pyjamajasjes

Broeken in pyjama stijl

Mode accessoires

Streetstyle: casual chic. Zo doe je dat in zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Mix en match naar hartelust. Kies altijd voor frisse en lichte kleuren. Favorieten zijn wit, blauw en zwart. Maak de look af met een paar up-to-date modeaccessoires:

Ballerina’s

Ballerina sneakers

Lichte sneakers met een retro twist

Teenslippers met een hakje

Baseball pet

Stoere tote bag

Canvas of jute tas

Zomerse kettingen met schelpen of koraal

Frisse dagen

Voor frissere dagen of net een meer geklede look, ga je voor een wijde broek met een simpele effen coltrui.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS