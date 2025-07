4x Korte kapsels: van rattenkopje tot gelaagde coupe. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Valentino voor herfst winter 2025 2026 spotten we opvallend veel modellen met korte kapsels. Het zijn ideale zomerkapsels, wash and go, pittig. Soms kan zo’n korte coupe ook een verademing voor je haar betekenen. Of voor jezelf. Om eens tegen iets geheel anders aan te kijken, om een nieuw tijdperk te beginnen.

Er zijn ontzettend veel redenen om voor een kort kapsel te gaan. De meeste haarstylisten raden aan om stapsgewijs korter te gaan, zeker als je van lang haar komt. Je kapsel is een proces, altijd in beweging. Maar misschien heb je lef en ga je van de ene dag op de andere voor superkort. Dat is een persoonlijke keuze.

4x Korte kapsels om je door te laten inspireren

Wij hebben vier korte kapsels voor je uitgezocht om je door te laten inspireren.

Het rattenkopje

4x Korte kapsels: van rattenkopje tot gelaagde coupe. Foto Charlotte Mesman

Om dit kapsel konden we niet heen: het klassieke rattenkopje. Het haar heeft over het hele hoofd ongeveer dezelfde lengte en is hier naar voren geknipt voor een modern effect. Dit kapsel is boyish en staat jong. In de nek kun je het haar wat langer houden zodat je het toch nog een vrouwelijke twist meegeeft. Supermooi met heavy brows!

Het is vooral geschikt als je een regelmatig gezicht hebt.

Kort met lange voorkant

4x Korte kapsels: van rattenkopje tot gelaagde coupe. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel is over het geheel wat langer en heeft een lange voorkant waar je alle kanten mee op kunt. Je kunt het haar achterover stylen zoals bij Valentino, maar je kunt het ook als een lok dragen. Dit kapsel oogt vrouwelijker dan het rattenkopje.

Laagjeskapsel

4x Korte kapsels: van rattenkopje tot gelaagde coupe. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel is gelaagd geknipt met een langere achterkant en een warrige korte pony die je ook opzij kunt stylen. Dit kapsel is kort maar tegelijkertijd vrouwelijk en speels. Het is een coupe die je meteen een trendy look meegeeft.

Langere achterkant

4x Korte kapsels: van rattenkopje tot gelaagde coupe. Foto Charlotte Mesman

Ook dit kapsel is in langere lagen geknipt met een lange achterkant. Hoe je je haar in je nek laat knippen, is belangrijker dan je denkt. Opgeknipt haar in de nek zie je tegenwoordig nog maar weinig, de meeste coupes hebben langere plukjes in de nek, een soort modern matje.

Bekijk de korte kapsels maar eens. Ga jij deze zomer de stap zetten?

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS