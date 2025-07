Met deze kapsels voor zomer 2025 is het feesten! Kappershoofden zijn terug. Foto Charlotte Mesman

Tuinfeest, bruiloft, feestelijke opening? Het motto blijft: als je haar maar goed zit! Deze zomer kun je met lang haar alle kanten op. Een opsteekkapsels is altijd goed maar ook gestylede kappershoofden zijn terug. Haal je föhn en krultang maar tevoorschijn en style erop los.

Opsteekkapsel met paardenstaart

Een chique glamour look creëer je met een opsteekkapsel dat tot in de puntjes is gestyled. Zo’n gelikte look krijg je door je haar, voordat je het opsteekt, te wassen en goed te föhnen. Hoe beter en mooier je het föhnt, hoe professioneler het resultaat. Voor het opsteekkapsel op deze foto bind je je haar samen in een halfhoge paardenstaart, die je vervolgens nog eens bewerkt met een krultang. Het volume bovenop je hoofd krijg je door lichtjes te touperen en je paardenstaart op te duwen. Ook de lokken rond je gezicht bewerk je met de krultang voor die glam look.

Opsteekkapsel met opwaartse lijnen

We hebben het al vaak gezegd: opwaartse lijnen hebben een liftend en verjongend effect. Doe daar je voordeel mee. Ook met dit opsteekkapsel begin je weer met gewassen en geföhnd haar. Breng het haar luchtig omhoog en zet het vast met speldjes. Trek daarna wat plukjes rond je gezicht los.

Mooie slag

Houd je van los haar, ga dan eens voor een mooie slag. Ook hier geldt weer dat je de mooiste resultaten krijgt als je je haar eerst wast en met een conditioner of masker voedt. Föhn je haar droog, maak een middenscheiding en ga dan met een dikke krultang aan de slag. Houd de tang diagonaal voor een moderne slag. Borstel je haar voorzichtig door en klaar ben je.

Ultiem kappershoofd

Voor een ultiem kappershoofd moet je haar glanzend en gezond zijn. Verzorging is een absolute must. Heb je een bruiloft of feest waar je goed voor de dag wilt komen, dan is een bezoekje aan de kapper de beste uitkomst, want voor dit kapsel moet je goed kunnen föhnen. Key is de zijscheiding met lange luchtige lok die deels over het gezicht valt. Let ook op de haarpunten die naar binnen zijn geföhnd. Zorg ervoor dat je goede haarproducten gebruikt om je haar te preppen zodat het niet slap is maar goed blijft zitten.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

