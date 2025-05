Eigenschappen-horoscoop van de Weegschaal

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Weegschaal. Iedereen die geboren is tussen 23 september en 22 oktober valt onder dit charmante en diplomatieke teken. De Weegschaal wordt beheerst door Venus, de planeet van liefde, schoonheid en harmonie. Het bijbehorende element is Lucht, wat zorgt voor sociaal bewustzijn, scherpzinnigheid en communicatieve kracht.

Weegschalen zijn de bruggenbouwers van de dierenriem. Ze houden van balans, rechtvaardigheid en schoonheid — in zowel uiterlijk als innerlijk opzicht. Ze worden vaak aangetrokken tot kunst, muziek, mode of andere vormen van esthetiek, en hebben een natuurlijke feeling voor stijl.

Ze zijn geboren diplomaten: Weegschalen kunnen zich goed in anderen verplaatsen en proberen altijd een middenweg te vinden. Confrontaties vermijden ze liever, tenzij het écht niet anders kan. Dat betekent niet dat ze zwak zijn — ze kiezen gewoon hun gevechten met zorg.

In vriendschappen en relaties zijn Weegschalen liefdevol, sociaal en toegewijd. Ze zijn echte romantici die opbloeien in een harmonieuze liefdesrelatie. Wel zoeken ze vaak bevestiging bij de ander, en kunnen ze soms twijfelen voordat ze een knoop doorhakken.

Wat ze ook doen, ze willen dat het mooi en eerlijk is. Of het nu om een liefdesrelatie, een vriendschap of een werksituatie gaat — Weegschalen zoeken altijd naar evenwicht.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Weegschaal zijn geboren: Mahatma Gandhi, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde, Eleanor Roosevelt.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Weegschaal zijn geboren: Kim Kardashian, Bruno Mars, Catherine Zeta-Jones, Gwyneth Paltrow, Hugh Jackman.