Eigenschappen-horoscoop van de Waterman

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Waterman. Iedereen die geboren is tussen 20 januari en 18 februari valt onder dit eigenzinnige en vooruitstrevende teken. De Waterman wordt beheerst door Uranus, de planeet van verandering, originaliteit en rebellie. Het bijbehorende element is Lucht, wat zorgt voor een scherp verstand, nieuwsgierigheid en sociale idealen.

Watermannen zijn vernieuwers. Ze denken buiten de gebaande paden, stellen vragen bij wat als ‘normaal’ wordt gezien en zijn zelden bang om anders te zijn. Integendeel: ze voelen zich juist prettig bij hun eigenzinnigheid. Originaliteit is hun tweede natuur.

Ze zijn geïnteresseerd in de wereld, de mensheid en vooruitgang. Denk aan technologie, sociale rechtvaardigheid, wetenschap of toekomstvisies — daar gaan hun ogen van glinsteren. Toch zijn ze zelden zweverig: hun idealen gaan vaak samen met een praktisch plan of een goed doordachte visie.

Vriendschap is voor de Waterman enorm belangrijk. Ze zijn loyale, betrouwbare en vaak verrassend zorgzame vrienden — al houden ze er wel van om hun vrijheid te behouden. In de liefde zoeken ze een gelijkwaardige partner die hen ruimte geeft én intellectueel uitdaagt.

Ze kunnen afstandelijk of ongrijpbaar overkomen, maar dat komt omdat ze hun emoties liever rationeel benaderen. Hun hoofd is vaak net iets sneller dan hun hart.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Waterman zijn geboren: Charles Darwin, Thomas Edison, Virginia Woolf, Abraham Lincoln.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Waterman zijn geboren: Shakira, Oprah Winfrey, Harry Styles, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston.