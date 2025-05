Maandhoroscoop Vissen

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Vissen. Iedereen die geboren is tussen 19 februari en 20 maart valt onder dit gevoelige, dromerige en empathische teken. De Vissen worden beheerst door Neptunus, de planeet van verbeelding, spiritualiteit en intuïtie. Het bijbehorende element is Water, wat zorgt voor diepgang, emotie en een sterke innerlijke wereld.

Vissen staan bekend als de dromers van de dierenriem. Ze hebben een levendige fantasie, een groot inlevingsvermogen en een bijna grenzeloos mededogen. Ze voelen feilloos stemmingen aan en zijn vaak de eerste die het doorhebben als er ‘iets in de lucht hangt’. Die gevoeligheid maakt ze warm en zorgzaam, maar soms ook kwetsbaar voor stemmingswisselingen.

Ze hebben een natuurlijke neiging om anderen te helpen, zelfs ten koste van zichzelf. Vissen moeten leren hun eigen grenzen te bewaken, want ze geven vaak meer dan ze ontvangen. Hun kracht ligt juist in hun zachtheid – niet in dominantie, maar in begrip en verbinding.

Creativiteit stroomt bijna vanzelf bij dit teken. Muziek, kunst, poëzie, dans – Vissen hebben vaak een artistieke kant of een diep spiritueel besef. Ze leven niet alleen in de buitenwereld, maar ook intens in hun binnenwereld.

In de liefde zijn Vissen romantisch, gevoelig en toegewijd. Ze zoeken een diepe zielsconnectie, en geloven graag in het idee van een lotsbestemming. Wanneer ze zich veilig voelen, geven ze zich volledig – met hart en ziel.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Vissen zijn geboren: Albert Einstein, George Washington, Michelangelo, Elizabeth Taylor.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Vissen zijn geboren: Rihanna, Justin Bieber, Drew Barrymore, Daniel Craig, Glenn Close.