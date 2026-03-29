We hebben de neiging om ons zorgen maken te verwarren met verantwoordelijkheid nemen. Maar het is niet hetzelfde!

Je zorgen maken is niet hetzelfde als verantwoordelijkheid nemen

Veel vrouwen kennen het gevoel maar al te goed: je ligt ’s nachts wakker en denkt aan van alles. De gezondheid van je ouders, het schoolwerk van de kinderen, een werkdeadline, de boodschappen, en de vraag of je wel een goede partner, moeder of vriendin bent.

Je maakt je zorgen en denkt: “Als ik me niet druk maak, ben ik niet verantwoordelijk.”

Maar klopt dat eigenlijk wel? Psychologen zeggen van niet. Zorgen maken is iets anders dan écht verantwoordelijkheid nemen.

Je zorgen maken voelt nuttig, maar is het niet

Zorgen maken voelt vaak als zorgzaamheid. Het lijkt alsof je voorbereid bent en alles onder controle hebt. Je gedachten draaien in rondjes met “wat als…?”-scenario’s. Dat geeft een geruststellend idee: ik doe tenminste iets. Maar in werkelijkheid is het vaak het tegenovergestelde. Zorgen maken is piekeren zonder einde. Je blijft hangen bij het probleem, zonder er echt iets mee te doen. Het kost energie, maakt je moe en gestrest, en lost niets op.

Wat onderzoek zegt over piekeren

Onderzoekers hebben dit duidelijk aangetoond. De Amerikaanse psycholoog Thomas Borkovec heeft jarenlang het fenomeen worry bestudeerd: steeds opnieuw nadenken over mogelijke problemen en gevaren. Zijn studies laten zien dat mensen die veel piekeren vaker last hebben van angst en somberheid. Piekeren lijkt op het eerste gezicht alsof je voorbereid bent, maar het houdt je eigenlijk vast in een cirkel van negatieve gedachten zonder dat je verder komt.

De Amerikaanse psycholoog Robert Leahy gaat nog verder. In zijn boek The Worry Cure beschrijft hij hoe veel vrouwen een onzichtbare regel in hun hoofd hebben: “Als ik me iets slechts kan voorstellen, dan is het mijn verantwoordelijkheid om me daar zorgen over te maken.” Volgens Leahy leidt dit tot een vals gevoel van verantwoordelijkheid. Je denkt dat piekeren je voorbereidt en beschermt, maar het zorgt juist voor meer angst. Het maakt problemen groter in je hoofd en zorgt ervoor dat je minder energie hebt voor echte actie. Leahy noemt dit “inflated responsibility”: je voelt je te belangrijk en schuldig voor dingen die misschien nooit gebeuren.

Het verschil tussen piekeren en verantwoordelijkheid nemen

Een herkenbaar voorbeeld: je maakt je zorgen over de gezondheid van je kind. Je ligt wakker en ziet in gedachten allerlei nare scenario’s. Dat voelt als liefde en verantwoordelijkheid. Maar wat doe je echt?

Misschien plan je een afspraak bij de huisarts of bespreek je je zorgen met je partner. Dát is verantwoordelijkheid nemen: concrete stappen zetten. Zorgen maken alleen verandert niets. Sterker nog, het maakt je vaak minder energiek om daadwerkelijk te helpen.

Verantwoordelijkheid heeft een einde, piekeren niet

Echte verantwoordelijkheid heeft een begin en een eind. Je verzamelt informatie, doet wat je kunt – bijvoorbeeld een lijstje maken of hulp vragen – en laat het daarna los. Zorgen maken daarentegen stopt niet. Het houdt je dag en nacht in een staat van alertheid. Dat is uitputtend en niet eerlijk voor jezelf.

Hoe je het anders kunt aanpakken

Gelukkig kun je leren om anders met zorgen om te gaan. Begin klein:

Vraag jezelf af: “Kan ik hier nú iets aan doen?” Ja → zet één kleine stap Nee → zeg tegen jezelf: “Ik heb gedaan wat ik kon”

Plan een vast “pieker-moment” van bijvoorbeeld tien minuten per dag waarin je alles opschrijft

Praat erover met een vriendin of partner

Zeg hardop: “Ik maak me zorgen, maar ik kies nu voor actie”

Veel vrouwen merken dat deze aanpak rust geeft en ruimte maakt voor leukere, lichtere gedachten.

Je bent al verantwoordelijk genoeg

Onthoud: echte zorg komt niet voort uit eindeloos piekeren, maar uit liefde én handelen. Je bent geen slechtere moeder, dochter of collega als je minder piekert. Integendeel, je wordt er sterker en vrijer van. Dus de volgende keer dat je merkt dat je je weer overal druk om maakt, herinner jezelf hieraan: zorgen maken is geen bewijs van verantwoordelijkheid. Het is een gewoonte die je kunt veranderen.

Kies voor actie in plaats van angst. Je verdient rust – en je omgeving ook. Je bent al verantwoordelijk genoeg, precies zoals je bent.