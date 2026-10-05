Bianca Balti laat tijdens de PFW zien hoe je met je look kunt spelen. Foto ADVERSUS

Eén van de leukste dingen aan beauty en mode is dat je niet iedere dag dezelfde versie van jezelf hoeft te zijn. Een andere scheiding in je haar, een opvallende lipkleur of een heel andere kledingstijl kan al genoeg zijn om compleet van look te veranderen. Bianca Balti liet dat tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2027 misschien wel beter zien dan wie ook.

We spotten en fotografeerden het Italiaanse topmodel bij drie verschillende shows met drie looks die nauwelijks meer van elkaar konden verschillen. Van zachte, bijna ingetogen neutrals bij Courrèges tot een romantische roze jurk bij Stella McCartney en een donkere, sensuele en bijna androgyne look bij Elie Saab.

Je hoeft natuurlijk niet letterlijk haar outfits te kopiëren, maar de beauty- en stylingideeën erachter dagen uit om met je eigen look te experimenteren. Tenminste, wij krijgen er inspiratie van!

1. Courrèges: chic in biscuit en vanille

Italiaans topmodel Bianca Balti met haar dochter Mathilde Lucidi bij Courrèges tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2027. Foto Charlotte Mesman

Bij Courrèges droeg Bianca Balti een rustige kleurencombinatie van biscuit en vanille, ideale tinten om de herfst op een zachte manier mee te beginnen. De basis bestond uit een extra lange broek in een warme biscuitkleur, met wijd uitlopende pijpen die de schoenen volledig bedekten (niet ideaal voor het regenachtige weer van die dag). De broek was gecombineerd met een lichte blouse die tegen het vanillekleurige aanzat.

Het is een goed voorbeeld van hoe je met weinig kleur toch een heel interessante look kunt creëren. Het geheim zit hier niet in contrast, maar juist in het combineren van verschillende tinten binnen dezelfde kleurfamilie.

Ook voor je eigen garderobe is dat een eenvoudige truc. Kies bijvoorbeeld een zandkleurige broek met een ivoorkleurige top, of combineer camel met beige. Doordat de kleuren dicht bij elkaar liggen, komt de outfit rustig en verzorgd over en lijk je bovendien langer. Het verschil in materiaal, snit of proportie zorgt vervolgens voor spanning.

Ook make-up en haar houd je rustig. Denk aan een natuurlijke huid, zachte tinten rond de ogen en een natuurlijke lippenstift of gloss. Het haar hoeft niet perfect gestyled te zijn. Bianca’s bobkapsel had hier een zijscheiding en was met haarproduct in een net-niet-wetlook gestyled. Het haar lag niet al te glad om haar hoofd en de haarpunten hadden nog wat beweging. Juist zo’n nonchalante afwerking houdt een ton-sur-tonlook modern.

De stylingles: onderschat de power van monochrome dressing niet. Je hebt geen felle kleur nodig om op te vallen. Verschillende tinten van één kleurenpalet kunnen minstens zo elegant zijn.

Een bijzonder moment na de show

Bianca Balti in lange biscuitkleurige broek en crèmekleurige blouse en dochter Mathilde in jeans en Varsity jacket. Foto ADVERSUS

Bij Courrèges zat Bianca Balti front row, terwijl haar dochter, Mathilde Lucidi, inmiddels ook een gevraagd model, meeliep in de show. Na afloop poseerden moeder en dochter samen voor de vele fotografen. Waar Bianca verscheen in haar elegante, bijna minimalistische combinatie van biscuitkleur en vanille, had haar dochter gekozen voor een veel meer ontspannen look: een geel T-shirt met print, een spijkerbroek en een varsity jacket.

Twee generaties, ieder met een compleet eigen stijl. Het laat bovendien zien dat je mode niet op één manier hoeft te benaderen: waar de één kiest voor ingetogen tailoring, kan de ander met denim, een T-shirt en een sportief jack precies dezelfde zelfverzekerdheid uitstralen.

2. Stella McCartney: van strak naar zacht met een wavy bob

Bianca Balti in roze jurk en doorzichtige muiltjes en wavy bob kapsel. Foto ADVERSUS

Bij Stella McCartney veranderde Bianca Balti bijna volledig van persoonlijkheid. Waar haar look bij Courrèges in de categorie van quiet luxury viel, straalde ze bij het Britse modehuis in een suikerroze jurk met een veel zachtere uitstraling. Romantisch en vrouwelijk.

Bianca Balti ontvlucht de streetstyle fotografen bij Stella McCartney. Foto ADVERSUS

Maar vooral het haar maakte het verschil. Balti droeg haar bob hier in zachte, gecontroleerde waves, waardoor het er echt schattig uitzag (wij kregen direct hair envy!). De afgeronde bewegingen gaven het kapsel volume. De middenscheiding zorgde ervoor dat de waves haar gezicht mooi en symmetrisch omlijstten. De wavy bob is nog altijd een van de meest geliefde haarstijlen van modellen en influencers.

Dit is misschien wel de makkelijkste transformatie om zelf uit te proberen. Je hoeft geen nieuw kapsel te laten knippen om een andere versie van jezelf te creëren. Heb je normaal steil haar? Voeg dan eens een zachte slag toe. Heb je van nature krullen? Probeer ze juist wat gladder en gecontroleerder te stylen. Ga voor speciale gelegenheden eens tegen je natuurlijke haartextuur in. Dit is iets wat we deze week ook op de catwalks zagen gebeuren. Let op: dit gaat een haartrend worden!

Ook de kleur roze hoeft niet letterlijk in een jurk te zitten. Een blushkleurige top, roze nagellak of een transparante roze lip kan al hetzelfde gevoel oproepen. Combineer dat met zachte waves en je krijgt een romantische look zonder dat het meteen zoet wordt.

De stylingles: verander niet alleen je kleding, maar ook tijdelijk van haartextuur (nogmaals: dit zou wel eens een van de belangrijkste haartrends voor 2027 kunnen worden!). Een andere haarstyling kan je uitstraling totaal veranderen.

3. Elie Saab: bordeaux, fluweel en een faux pixie

Bianca Balti met faux pixie en smokey eyes bij Elie Saab tijdens de Paris Fashion Week lente/zomer 2027. Foto ADVERSUS

Voor Elie Saab gooide Balti het roer opnieuw volledig om. De zachte roze uitstraling maakte plaats voor een donker bordeauxrood fluwelen broekpak. De rijke stof gaf het pak een luxe, bijna theatrale uitstraling. De diepe halslijn maakte het bovendien sensueler, terwijl de grote zwarte strik rond de taille voor een opvallend vrouwelijk accent zorgde.

Bianca Balti in donkerrood fluwelen broekpak bij Elie Saab. Foto ADVERSUS

Maar ook hier was het haar het meest interessant. Balti’s bob was zo gestyled dat het op een korte, bijna garçonne-achtige pixie leek. Het haar was met veel gel strak naar achteren gebracht, waardoor het leek alsof ze daadwerkelijk een kort pixiekapsel had. Het resultaat was een wet look die grafisch, krachtig en behoorlijk androgeen oogde.

Daar tegenover stond de make-up: een uitgesproken donkere smokey eye accentueerde de ogen, terwijl de glossy lip juist een vleugje glamour toevoegde. Het contrast tussen het strenge, glanzende haar en de meer sensuele make-up maakte juist deze look interessant.

Ook hier zien we een bruikbare beautytruc. Je hoeft je haar niet daadwerkelijk kort te knippen om te ontdekken hoe je eruitziet met een pixie. Met gel en een goede styling kun je langer haar glad tegen het hoofd leggen en zo een heel andere look creëren.

Hetzelfde geldt voor de make-up. Een donkere oogmake-up verandert niet alleen je ogen, maar de hele uitstraling van je gezicht. Combineer een smokey eye eens met een verder minimalistische look en je krijgt direct een avondvariant van je dagelijkse stijl.

De stylingles: durf het tegenovergestelde van jezelf te proberen. Wie normaal voor zacht en natuurlijk kiest, kan juist eens strak haar en donkere ogen proberen.

De echte les van Bianca Balti? Je hoeft niet één stijl te hebben

De drie looks van Bianca Balti zijn uiteindelijk vooral interessant omdat ze laten zien dat stijl niet altijd hetzelfde hoeft te zijn. Je mag best in een paar dagen tijd meerdere stijlen omarmen: elegant en minimalistisch, romantisch en zacht, of juist krachtig en androgeen. Zie je uiterlijk niet als een vast gegeven, maar als iets waarmee je kunt spelen.

Een andere kleur kleding. Een andere haartextuur. Een uitgesproken eyeliner. Een donkere lip. Of juist helemaal geen make-up. Soms is één kleine verandering genoeg om jezelf opnieuw te ontdekken.

Je hoeft dus geen Bianca Balti te worden. Het enige wat je hoeft te doen, is af en toe een andere versie van jezelf uitproberen.