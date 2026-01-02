Laten we het jaar eens met een stout onderwerp beginnen: de trends voor de intieme zone in 2026. Dit gaan we doen!

Zo zien de trends voor de intieme zone in 2026 eruit

De trends voor de intieme zone in 2026. Hoe kom ik erop? Simpel. In een oude tv-serie zag ik een hilarische kleedkamerscène: jonge twintigers gillen het uit als ze de volle ‘bush’ van een veertiger zien. ‘Het lijkt die van mijn moeder wel!’ roept er eentje. Die scène bleef hangen en triggerde de vraag: wat doen jonge vrouwen nu écht in 2026? Ik dook erin – en ja, de wind is echt gekeerd. Nieuwsgierig? Lees verder (en doe vooral wat jij wilt!).

Vrijheid, blijheid

Vroeger was de norm: alles glad, glad, glad. Vooral jonge meiden schoren of waxten alles weg. Maar de laatste jaren kiezen vooral de jongere generaties voor natuurlijke vrijheid. Comfort, gezondheid en zelfacceptatie winnen het van perfectie-onder-druk. De shift is duidelijk: minder irritatie, minder gedoe, meer eigen keuze.

De trends voor de intieme zone in 2026

Hier de belangrijkste stijlen op een rij (gebaseerd op recente inzichten en viral TikTok trends):

100% natuur

Steeds vrouwen laten alles volledig intact of werken hooguit de bikinilijn lichtjes bij, zodat er niets buiten de randen van zwemkleding of string komt. Deze stijl maakt een krachtige comeback en wordt gezien als de ultieme vorm van body positivity. 100% natuurlijk is geen statement van rebellie meer, maar een relaxte, zelfverzekerde keuze. Rond de 28% van de vrouwen zou inmiddels voor nul verwijdering kiezen – bijna dubbel zoveel als tien jaar geleden.

Bikini-vriendelijke natuurlijke look

De populairste compromis vol bovenop, maar netjes afgewerkt aan de zijkanten en onderkant. Dit geeft een frisse, verzorgde uitstraling zonder irritatie of tijdrovend onderhoud en wordt wel de “bikini-proof bush” genoemd. Het is stijlvol en praktisch tegelijk.

Licht getrimd & verzorgd

Een gulden middenweg tussen 100% natuur en alles weg, is de getrimde versie, die verzorgd is en iets meer structuur geeft. In dit geval is het haar kort getrimd (meestal 3–6 mm) voor een zacht, netjes resultaat. Trimmers zijn hét hulpmiddel. Deze methode voorkomt ingroei en irritatie.

Volledig glad (Brazilian/Hollywood)

Deze look komen we nog steeds tegen, maar is duidelijk in de minderheid, ook bij jongere vrouwen. We zien deze look vooral bij vrouwen die er al jaren aan gewend zijn en aan deze gewoonte vasthouden omdat ze zich er prettig bij voelen. Deze trend komen we bij de nieuwe generaties steeds minder tegen.

Waarom deze verschuiving?

Minder irritatie, ingroei en huidproblemen

Erkenning van de natuurlijke beschermende functie (ja, haar heeft een reden!)

Weinig tot geen druk van partners (de overgrote meerderheid vindt het geen issue)

Tijd, geld en energie besparen (waxen en laser verliezen terrein)

Sterke focus op persoonlijke keuze boven trends of verwachtingen

Persoonlijke luxe

In 2026 draait het om vrijheid in je eigen lichaam. Of je nu kiest voor volle bush, getrimde finesse of iets ertussenin: de intieme zone is van jou. En dat op zich is al een luxe.