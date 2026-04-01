Even checken! Dit wil je weten over moedervlekken en melanomen

Vrijwel iedereen heeft ze: moedervlekken. De meeste zijn onschuldig en horen gewoon bij je huid. Toch kan het geen kwaad om af en toe even stil te staan bij wat je ziet. Niet om je ongerust te maken, maar om goed voor jezelf te zorgen – en om er juist gerust op te zijn.

Wanneer is een moedervlek ‘ongewoon’?

Moedervlekken ontstaan door pigmentcellen in de huid. Ze kunnen variëren in kleur, vorm en grootte, en blijven vaak jarenlang hetzelfde. Soms verandert een moedervlek echter. Denk aan een vlekje dat groter wordt, van kleur verandert, gaat jeuken of bloeden. Dat zijn signalen om even alert te zijn.

Een handige richtlijn is de zogenoemde ABCDE–regel:

A symmetrie (niet rond of gelijk)

symmetrie (niet rond of gelijk) B order (onregelmatige rand)

order (onregelmatige rand) C olor (meerdere kleuren)

olor (meerdere kleuren) D iameter (groter dan ongeveer 6 mm)

iameter (groter dan ongeveer 6 mm) Evolving (v andert in de tijd)

Zie je één of meerdere van deze kenmerken? Dan is het verstandig om er even naar te laten kijken. Vaak blijkt er niets aan de hand, maar zekerheid geeft rust.

Een moedervlek laten verwijderen: hoe gaat dat?

Soms vindt de arts het verstandig om een moedervlek te verwijderen. Dat kan om medische redenen zijn – bijvoorbeeld omdat hij er verdacht uitziet – maar bijvoorbeeld ook omdat de vlek op een vervelend plekje zit, bijvoorbeeld net onder je beha-bandje waardoor de kans op irritatie groter is. Het kan ook zijn dat jij ertoe besluit om een moedervlek te laten verwijderen omdat je je eraan stoort.

Het verwijderen gebeurt meestal met een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving. De moedervlek wordt zorgvuldig weggehaald en het weefsel wordt onderzocht. Dit onderzoek is belangrijk: alleen zo kan met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van een melanoom.

De ingreep zelf is doorgaans snel gedaan, en je kunt meestal dezelfde dag weer naar huis. Wat achterblijft is vaak een klein litteken – meestal netjes en nauwelijks storend.

Wat is een melanoom precies?

Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen. Het kan ontstaan uit een bestaande moedervlek, maar ook als een nieuw plekje op de huid.

Hoewel het woord ‘huidkanker’ heftig klinkt, is het belangrijk om te weten dat vroege ontdekking een groot verschil maakt. Hoe eerder een melanoom wordt gevonden, des te beter. Met andere woorden: hoe sneller je erbij bent om een melanoom te laten verwijderen, hoe groter de kans op volledige genezing.

Behandeling: vaak eenvoudig als je er op tijd bij bent

Waaruit de behandeling bestaat? Als het plekje in een vroeg stadium wordt ontdekt, is het melanoom laten verwijderen vaak al voldoende. Die behandeling is net zoals bij moedervlekken operatief.

Wanneer een melanoom verder gevorderd is, kunnen aanvullende behandelingen nodig zijn, zoals immunotherapie – medicijnen die het lichaam helpen om kankercellen effectiever aan te pakken.

Dat klinkt misschien intens, maar dit is juist waarom alertheid zo waardevol is: vroeg ingrijpen maakt het traject vaak een stuk eenvoudiger en de kans op volledige genezing groter.

Goed voor jezelf zorgen begint met kijken

Je hoeft echt niet dagelijks je hele huid te inspecteren. Maar af en toe bewust kijken – bijvoorbeeld na het douchen of smeren – kan al genoeg zijn. Twijfel je over een plekje? Laat het gewoon even checken. Niet vanuit angst, maar vanuit zorg voor jezelf.

Daarnaast is het van groot belang om je huid altijd goed te beschermen tegen de zon. Gebruik regelmatig een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor, vermijd de felste zonuren en draag beschermende kleding waar nodig. Zonbescherming is een eenvoudige maar krachtige manier om je huid gezond te houden en het risico op huidkanker te verkleinen.

Uiteindelijk gaat het hier niet om onrust, maar om iets heel eenvoudigs: aandacht hebben voor je lichaam, het beschermen van je huid en op tijd in actie komen als dat nodig is.