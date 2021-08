Kapseltrends 2022. Zo zien de allernieuwste haartrends voor volgend jaar eruit

Kapsels 2022. Dit worden de allernieuwste haartrends. Max Mara Resort collection zomer 2022. Photo: courtesy of Max Mara

Wij zijn helemaal weg van de allernieuwste resort collectie 2022 van Max Mara. Niet alleen van de outfits (die weer superdraagbaar en chic zijn) maar ook van de kapsels van de modellen. Het geheel oogde een beetje retro maar dan wel met een modern sausje. Met deze modeshow voor 2022 krijgen we een eerste idee van de kapseltrends voor 2022. We vatten ze samen in 7x haartrends:

Kapseltrends 2021

Net zoals voor 2021 blijven we ook voor 2022 alle haarlengtes zien: kort, halflang en superlang (lob- en bobkapsels domineren de haartrends niet langer);

hoofdregel: respecteer de textuur van je eigen haar !

de haarstyling voor 2022 is natuurlijk maar uiterst verzorgd ;

de kapseltrends voor 2022 knipogen (onder meer) naar de jaren '50: een mix van slag, watergolven en fingerwaves ;

saillant detail: draag je (fifties) zonnebril OVER je haar :-) (zie de coverfoto);

middenscheiding, zijscheiding of pony (lang of kort, recht of gelaagd) : alles is trendy, als het maar bij jou past;

haarkleurtrend: combineer een rozerode outfit met rozerood haar (tegenwoordig zijn er tijdelijke haarkleuren die je na een feestje of een avondje stappen bij wijze van spreken door de gootsteen wegspoelt).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw ultieme zomerkapsel.

