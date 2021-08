Beautytips. Zo geniet je lang(er) na van je zongekuste tintje. 8x Tip

Beauty trends 2020. Zomer en zon. Zo verleng je zomerse, gouden teintje

Heb jij de afgelopen dagen een mooi zongekust tintje opgedaan? Heerlijk! Je zou toch nooit meer te douchen, enkel en alleen om dat gebronsde kleurtje, tastbare herinnering aan zonnige zomerdagen, vast te houden. Wat kun je doen om je zonnige kleurtje zo lang mogelijk te behouden?

1. De hoofdregel is: hydrateren. Eet veel fruit en groenten en gebruik een vochtinbrengende milde crème die je huid niet irriteert. ’s ochtends, ’s avonds en iedere keer als je hebt gedoucht.

2. Gebruik geen zeep maar specifieke hydraterende producten die de huid voeden. After sun producten zijn uiterst geschikt omdat deze behalve een vochtinbrengende werking ook een verfrissende en kalmerende werking hebben.

3. Verwen je huid na het baden, als je wilt, met een ‘tan extender’ (een bruinverlengend product). Baad en douche niet te lang. Je huid droogt ervan uit.

4. Als je vervelt, kun je je huid het beste een handje helpen met een delicate scrub, ook al heb je het idee dat je het ‘bruin’ eraf scrubt. Doe het toch! Je huid zal er weer glanzend mooi uitzien. In plaats van een scrub kun je ook een ruwe handdoek gebruiken.

5. De huid van je gezicht is erg delicaat. Maak je gezicht iedere avond schoon met milde producten en verwen je huid tenminste een maal per week met een voedend maskertje (dit is met name erg belangrijk tijdens en vlak na je zonvakantie).

6. Blijf je huid beschermen. Je huid heeft altijd bescherming tegen de zon nodig, ook als het bewolkt is. Gebruik overdag altijd een crème met tenminste SPF 15.

7. Geen gelegenheid om te zonnebaden? Om het heerlijke zomertintje langer vast te houden, kun je een zelfbruiner gebruiken. Denk er wel aan om je huid van te voren te scrubben.

8, Geef je gezicht een warme zonnige gloed met losse bronskleurige poeder. Hetzelfde resultaat bereik je met een lichtreflecterende gekleurde dagcrème.

