In de haartrends voor 2022 is zoveel gaande dat het nauwelijks meer bij te houden is. Dit zijn de grootste haartrends voor het nieuwe seizoen.

Check deze grote haartrends voor 2022. Photo courtesy of Sportmax

Hoe gaan we ons haar het komende seizoen laten knippen of kleuren? We zetten de grootste haartrends voor het komende seizoen voor je op een rijtje. Maak je keuze!

#1 Laagjes en volume

Check deze grote haartrends voor 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De jaren ’70 en ’90 drukken een indrukwekkende stempel op de haartrends voor 2022. Na jaren van op één lengte geknipte kapsels gaan we voor beweging en laagjes. Een greep uit de allernieuwste coupes:

shags kapsels : dit typische flower power kapsel kenmerkt zich door veel laagjes en beweeglijke haarpunten.

: dit typische flower power kapsel kenmerkt zich door veel laagjes en beweeglijke haarpunten. wolf cuts : het wilde zusje van de shag met nòg meer laagjes, lengteverschillen, beweging, volume bovenop het hoofd en een volle pony

: het wilde zusje van de shag met nòg meer laagjes, lengteverschillen, beweging, volume bovenop het hoofd en een volle pony butterfly cuts : van achteren is je haar lang, van voren is het een rechte of gelaagde bob geknipt (in dat laatste geval lopen bob en lang haar in elkaar over). Dit kapsel is een ’twee in één kapsel’. Als je je haar bijeenbindt, heb je een fake bob.

: van achteren is je haar lang, van voren is het een rechte of gelaagde bob geknipt (in dat laatste geval lopen bob en lang haar in elkaar over). Dit kapsel is een ’twee in één kapsel’. Als je je haar bijeenbindt, heb je een fake bob. octopus cuts : dit kapsel heeft veel (gelaagd) volume bovenop het hoofd en uitgedunde haarpunten als tentakels .

: dit kapsel heeft veel (gelaagd) volume bovenop het hoofd en als . mullets: het gelaagde haarmatje komt in alle mogelijke vormen terug en wordt met allerlei kapsels gecombineerd. Een voorbeeld is de mixie: pixie cut met mullet.

Check deze grote haartrends voor 2022. Links: butterfly cut. Photo courtesy of Valentino

#2 Statement pony’s

Pony’s mogen dit seizoen kort of lang zijn, ze mogen recht, gelaagd of rond zijn. Een paar toppers:

retro pony’s zoals de gordijntjespony van Jane Birkin

zoals de gordijntjespony van Jane Birkin wispy bangs : piekerige pony’s die niet vol zijn en waar je je voorhoofd doorheen ziet

: piekerige pony’s die niet vol zijn en waar je je voorhoofd doorheen ziet bottleneck fringes: een pony die lijkt op de gordijntjespony maar die in de vorm van de hals van een fles geknipt is – in het midden korter en richting je slapen gebogen totdat-ie wegvalt in je eigenlijke haarlengte.

#3 Halflang haar

Check deze grote haartrends voor 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Bobkapsels zijn ook in 2022 de grote winnaar. Heel geliefd is de blunt cut, een rechte bob die je met een middenscheiding draagt (ook wel Italiaanse bob genoemd).

#4 Haarversiersels

De jaren ’80 haarklem is terug, maar er is meer onder de zon. Naast haarpiercings (ringetjes die je door vlechten haalt), gaan we ook metallic of gekleurde haarkralen dragen. En voor een feestelijke look gaan we ons wagen aan tinsels, zilverachtige of gekleurde metallic haarextensies die je met ringetjes (en een nijptangetje) in je eigen haar vastzet. Deze trend, ook wel fairy hair genoemd, is vooral heel geliefd bij Gen-Z.

#5 Superlange (fake) paardenstaarten

Dol op Ariana Grande’s hoge paardenstaart? Dat kan jij dit jaar ook, namelijk met een fake paardenstaart die je samenbindt met je eigen haar. Gemakkelijk met een high impact gehalte.

#6 Fantastische haarkleuren

Check deze grote haartrends voor 2022. Photo courtesy of Valentino

Alsof al deze fantastische kapsels nog niet genoeg zijn, komen daar nog eens de meest bizarre haarkleuren bovenop. Denk aan ongewoon felle haarkleuren, neon bijna, als oranje en groen, aan zachte en geraffineerde pastels in jaren ’90 Paris Hilton stijl (vooral lila is een ding) en aan ongewone plaatsingen van de haarkleuren (skunk hair bijvoorbeeld waarbij contrasterende haarkleuren naast elkaar worden gezet). Maar er zijn ook minder dramatische haarkleurtrends zoals grijs (ook natuurlijk grijs) en de expensive brunette hair trend met een donkere ondertoon en strategische geplaatste babylights in warme toonaarden. Supernatuurlijk met een dure uitstraling maar de kappersrekening valt mee want deze techniek is minder expensive dan het all-over blonderen van al je haar met highlights/babylights.

Duizelt het je? Ons ook. Al deze haartrends voor 2022 vind je stuk voor stuk uitgewerkt in onze kapselrubriek.

