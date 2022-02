Zo eenvoudig mag je bob kapsel dit jaar zijn

De kapseltrends voor 2022 laten uitzonderlijk kunstige haarsnitten zien, maar het mag ook eenvoudiger. Een recht bobkapsel in topmodellen stijl is nog altijd supersnoezig.

Haartrends 2022 en bobkapsels. Model Quinn Mora. Foto: ADVERSUS

Airy bob, French Bob, tucked bob, lob (long bob), flob (flat long bob), butterfly cut (bob van voren, lang haar haar van achteren). De haartrends voor 2022 maken het ons er niet gemakkelijker op. Het wemelt van de bob kapsels en dat komt met name door de comeback van laagjes en de invloeden van de jaren ’90/’00 (Y2K). Maar het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met een simpele rechte bob (blunt cut) in topmodellen stijl ben je net zo cool en hip!

Haartrends 2022. Eenvoudig bobkapsel. Model: Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks kwamen we heel wat van die simpele bob kapsels tegen. Zo waren we helemaal weg van het bobkapsel van het Amerikaanse model Quinn Mora. Deze girl is op bijna elke catwalk aanwezig!

Haartrends 2022. Eenvoudig bobkapsel. Model: Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

Quinn draagt haar haar op kinlengte en meestal in een middenscheiding. Haar haar is superbot en recht afgeknipt. Er komt geen lengteverschil aan te pas. Opvallend is ook dat de backstage hair stylists niet eens de moeite nemen om het op te kloppen tot luchtige volumes. Met andere woorden: ze accepteren en accentueren (terecht) de sluike textuur van Quinns haar en maken er een sterk punt, een signatuur look, van.

Haartrends 2022. Eenvoudig bobkapsel. Model: Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

Op de meeste catwalks zagen we Quinn met een middenscheiding maar bij een enkele show was haar haar zonder scheiding achterovergestyled. Supersimpel dus.

Voor- en nadelen van het rechte bobkapsel op kinlengte

Een recht bob kapsel op kinlengte als dat van Quinn is bij uitstek geschikt voor wat langere gezichten. Door de wat kortere haarlengte lijkt je gezicht breder. Het is bovendien heel geschikt voor mensen met sluik haar. De middenscheiding zorgt voor rust in het gezicht maar kan onregelmatigheden accentueren. Die laten zich beter camoufleren met een zijscheiding.

Haartrends 2022. Eenvoudig bobkapsel. Model: Quinn Mora bij Miu Miu zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Verder is dit kapsel low maintenance en wash & go. De korte haarlengte komt de kwaliteit van je haar ten goede en doet dun haar voller lijken.

Haartrends 2022. Eenvoudig bobkapsel. Model: Quinn Mora. Foto: Charlotte Mesman

De lengte is bovendien nog steeds vrouwelijk en je kunt er eigenlijk best veel mee. Draag je haar eens met een wet lookje achter je oren. Maak het geheel af met fonkelende oorbellen en je hebt een fantastische party look!

TRENDYSTYLE